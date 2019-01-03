Чт, 3.01.2019
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Женщины чаще испытывают оргазм с мужчинами, которые хорошо шутят

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Глобальное исследование с участием 3 тысяч пар установило, что секс с мужчинами с хорошим чувством юмора приносит женщинам гораздо больше удовольствия, пишет Mport.ua.

Отличное чувство юмора мужчины делает его привлекательнее в глазах женщин и позитивно влияет на секс. Это стало известно благодаря глобальному исследованию с участием 3 тысяч пар из 5 стран.

Как пишет автор исследования психолог Джил Гринграсс в колонке для The Conversation, женщины, у которых мужья обладают хорошим чувством юмора, испытывают оргазм гораздо чаще и сильнее, если сравнивать с женщинами не таких "шутников". Также стало известно, что мужчины с хорошим чувством юмора в среднем чаще занимаются сексом. 

Интересно, что мужчины и женщины назвали хорошее чувство юмора одним из главных условий счастливого брака.

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