Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь

Два года назад я подружилась с дипломированным косметологом Настей, и это знакомство изменило мою жизнь, пишет lady.mail.ru. До этого мне казалось, что я ухаживаю за собой по полной программе. В моем арсенале был дезодорант, шампунь, крем для лица, крем для рук, скраб и маска для лица. Что еще нужно приличной девушке? Я регулярно на себя все это намазывала в произвольной последовательности и жила в полной уверенности, что «ухаживаю за собой». Теперь с высоты своей двухлетней дружбы с косметологом, я смотрю на себя в прошлом и... волосы встают дыбом. Каких элементарных вещей я не знала! А вдруг эти познания пригодятся и тебе.

Перед кремом должен идти тоник

Постыдное открытие, которое я сделала недавно. Раньше у меня было как? Я смывала вечером макияж и с энтузиазмом втирала в неподготовленную кожу крем. И довольная ложилась спать. Но оказалось, что нанесение на кожу крема без тоника — это пустая трата времени и денег. Кожу под крем надо подготовить. Тоник убирает остатки очищающего средства, смягчает кожу после агрессивного воздействия воды и восстанавливает естественный PH-баланс кожи. Все это помогает крему лучше впитаться и действовать эффективнее.

Крем нужно наносить на лицо по определенным линиям и мягкими вбивающими движениями, чтобы не причинить коже вред вместо пользы. Проси помощи у специалиста или найди обучающие видео.

Меня перестали пугать капсулы

Я перестала бояться незнакомых слов и новых процедур. Раньше до меня отголоском доносились какие-то обрывки разговоров о применении капсул под глазами, но мне это казалось каким-то высшим пилотажем в уходе за собой, уровнем, которого я никогда не достигну. На деле оказалось все совсем просто, недорого, но при этом очень эффективно (синяки уходят, морщинки разглаживаются, кожа выглядит более свежей). Главное правило — пользоваться капсулами надо как минимум за два часа до сна, чтобы глаза за ночь не отекли.

Я научилась делать маски для рук

Оказалось, что маски нужно делать не только для лица, но и для рук. Особенно зимой, когда кожа страдает от мороза и шелушится. Есть множество разнообразных рецептов питательных масок для рук, в Интернете все легко гуглится. Или самый простой выход — это намазать густо руки кремом, надеть сверху целлофановые перчатки и варежки. И 15—20 минут в таком виде смотреть любимый сериал. Потом снять варежки и пакеты, крем не смывать. Кожа рук увлажняется и смягчается мгновенно.

Уход не требует много времени

Когда я впервые зашла в Настину ванную, то зависла там минут на 30. Я с благоговением разглядывала бесконечные флакончики, баночки, спреи, спонжи, кисточки, тюбики и коробочки на полках. Тогда я подумала, что для использования всего этого арсенала нужна отдельная жизнь — без семьи, хобби и работы. Но оказалось, что со всеми заморочками (а их у нее воз и маленькая тележка) моя подруга тратит на уход за собой 20 минут утром и 20 минут вечером. Итого: 40 минут в день. Не так много, правда?

Уход требует системы

Это как со спортом: нельзя ходить в зал один раз в месяц и говорить, что теперь ты такая спортивная и подтянутая. Лучше всего завести отдельный план (ну хотя бы в голове). К примеру, я отвела определенные дни под патчи и маски (патчи — понедельник и пятница, маска для лица — воскресенье) и только тогда перестала про них забывать.