Три сексуальных секрета, которые мужчины скрывают от женщин

1. Мужчины не всегда хотят секса

Все женщины убеждены, что мужчины хотят секса чаще, чем дамы. Да и представители сильного пола, вероятнее всего, тоже так думают. Но это далеко не так. Поэтому не спешите бить тревогу, если ваш благоверный больше не стремится к ежедневному сексу перед сном.

Уже давно доказано, что во время полового акта женщины получают энергию, а мужчины, наоборот, отдают ее. Этим объясняется и тот факт, что после секса мужчин тянет ко сну.

К тому же, мужская сексуальная активность приходится на утро, а именно около 7-9 часов. Не многие пары занимаются утренним сексом, тем более в будние дни.

На отсутствие сексуального желания также влияет возраст, проблемы со здоровьем, стресс и усталость.

2. Во время секса мужчины фантазируют

О чем? Да обо всем, чего бы им хотелось попробовать, но не было возможности. Например, он представляет, что занимается сексом со стюардессой или стриптизершей, что секс происходит на борту самолета или на вершине Эвереста.

На самом деле, такие фантазии безобидны. Но при желании вы можете осуществить некоторые из них. Выпытайте у него о его сексуальных мечтах и на одну ночь превратитесь для любимого в загадочную гейшу, раскрепощенную танцовщицу или в строгую учительницу. Он это оценит.

3. Мужчины не любят, когда их критикуют в постели

Даже если вы будете делать это мягко и тактично, все равно ему это не понравится. Поэтому, когда любимый спрашивает вас о том, что он может сделать, чтобы усилить ваш оргазм, лучше не рассказывайте ему, что он делает не так.