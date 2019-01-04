ТОП-5 фраз, которые нельзя говорить ребенку

Возьми, только успокойся

Конечно, сложно отказать любимому ребенку. Многие родители даже и не могут этого сделать. Но замученное “да“ от родителей дает ребенку понять, что ему можно все. Строгое “нет“ скажет само за себя.

У всех дети как дети, а ты…

Эта фраза заставляет ребенка со временем соответствовать этой фразе, ведь у него “все не как у нормальных людей“. Другая реакция также может быть. Со временем ребенок начинает копировать родителей и говорить: “Вы ничего не понимаете, вот родители моих друзей…“.

У тебя не получается, давай я сделаю

Намного лучше и эффективнее объяснить ребенку – как сделать, а не выполнять работу за него. Со временем ребенок начнет думать: “Зачем я буду стараться, если мама отругает и все сама сделает“. А позже ребенок и вовсе обленится. Тогда уже маме придется выбирать ему специальность, университет и жену.

Если еще раз так сделаешь – получишь

Обычно подобные слова заканчивается пустыми обещаниями и со временем перестают работать. И если в какой-то тысячный раз разозленный родитель выскажет свое недовольство – у ребенка возникнет только обида и недоумение. Он должен четко понимать, что его ожидает в таких случаях.

Быстро перестань!