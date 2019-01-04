Почему мужчины выбирают стерв

Это раньше считалось, что стерва – это хищница, которая появилась в жизни мужчины, чтобы разрушить его семью. Но это все осталось в прошлом, ну или в сериалах для домохозяек.

Как говорят психологи, стерва – это та, которая не слушает чужого мнения, уверенно идет к своей цели, и знает чего хочет окружающих. Она успешна, требовательна, упряма и эгоистична, но в тоже время, по мнению психологов, со временем такая женщина может раскрыться с другой стороны. Так что же привлекает мужчину?

Эти отношения выгодны для мужчины по принципу “Ты мне. Я тебе“. Им интересны такие женщины, потому что никто не строит из себя неприступных барышень, в их разговорах нет намеков, истерик и ревности, и к тому же стервы достаточно хорошие психологи.