Почему мужчины выбирают стерв

Говорят, что мужчины чаще отдают предпочтение стервам, чем “хорошим девочкам“. Правда, психологи не спешат подтверждать всем давно известную истину. Они считают, что стервозность – это хорошее качество, но в меру, пишет ivona.bigmir. Почему?
Это раньше считалось, что стерва – это хищница, которая появилась в жизни мужчины, чтобы разрушить его семью. Но это все осталось в прошлом, ну или в сериалах для домохозяек.
Как говорят психологи, стерва – это та, которая не слушает чужого мнения, уверенно идет к своей цели, и знает чего хочет окружающих. Она успешна, требовательна, упряма и эгоистична, но в тоже время, по мнению психологов, со временем такая женщина может раскрыться с другой стороны. Так что же привлекает мужчину?
Эти отношения выгодны для мужчины по принципу “Ты мне. Я тебе“. Им интересны такие женщины, потому что никто не строит из себя неприступных барышень, в их разговорах нет намеков, истерик и ревности, и к тому же стервы достаточно хорошие психологи.
Но брать стерву в жены многие мужчину не решаются. Потому что со временем им хочется уюта, чтобы о них заботились, обхаживали и даже ревновали. Как объясняют психологи, даже когда в стерве просыпается “хорошая девочка“, она все равно о себе думает в большей мере, а не каждый мужчина готов это принять.