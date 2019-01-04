Пт, 4.01.2019

Почему мужчины выбирают стерв

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Стильная девушка, фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Говорят, что мужчины чаще отдают предпочтение стервам, чем “хорошим девочкам“. Правда, психологи не спешат подтверждать всем давно известную истину. Они считают, что стервозность – это хорошее качество, но в меру, пишет ivona.bigmir. Почему? 

Это раньше считалось, что стерва – это хищница, которая появилась в жизни мужчины, чтобы разрушить его семью. Но это все осталось  в прошлом, ну или в сериалах для домохозяек.

Как говорят психологи, стерва – это та, которая не слушает чужого мнения, уверенно идет к своей цели,  и знает чего хочет окружающих. Она успешна, требовательна, упряма и эгоистична, но в тоже время, по мнению психологов, со временем такая женщина может раскрыться с другой стороны.  Так что же привлекает мужчину?

Эти отношения выгодны для мужчины по принципу “Ты мне. Я тебе“. Им интересны такие женщины, потому что никто не строит из себя неприступных барышень, в их разговорах нет намеков, истерик и ревности, и к тому же стервы достаточно хорошие психологи. 

Но брать стерву в жены многие мужчину не решаются.  Потому что со временем им хочется уюта, чтобы о них заботились, обхаживали и даже ревновали. Как объясняют психологи, даже когда в стерве просыпается “хорошая девочка“, она все равно о себе думает в большей мере, а не каждый мужчина готов это принять.  

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