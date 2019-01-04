Какой выбрать цвет волос каждому знаку Зодиака

Овен

Идеальный цвет волос — это каштановый или яркие оттенки красного. Главное, чтобы цвет был насыщенным.

Телец

Для этого знака лучше подходят медовые оттенки волос. Например, светло-карамельный или цвет темного ореха.

Близнецы

Этот знак Зодиака может выбирать любой оттенок волос. Подойдут как самые темные цвета, так и жгучий блонд.

Рак

Лучшим выбором могут стать каштановые или карамельные оттенки волос. Яркость и насыщенность цвета отлично подчеркнут черты лица.

Лев

Этому знаку можно экспериментировать с медными оттенками темного цвета. Отличным вариантом станет естественный натурально-рыжий цвет.

Дева

Астрологи утверждают, что Девам очень к лицу светлый оттенок волос. Идеальным вариантом может стать холодный блонд.

Весы

Для этого знака Зодиака подойдут естественные оттенки волос: от светло-русого до каштанового.

Скорпион

Девушки, родившиеся под этим знаком лучше всего, выглядят с золотисто-русым, светло-рыжим или медовым оттенком волос.

Стрелец

Девушкам-стрельцам идеально подойдут все оттенки рыжего: от клубничного блонда до насыщено рыжего цвета.

Козерог

Для этого знака Зодиака подойдут все оттенки блонда. В зависимости от цветотипа, выбирай свой оттенок: теплый или холодный блонд.

Водолей

Лучше всего для девушек с этим знаком Зодиака подойдут насыщенные шоколадные оттенки волос. Именно они смогут подчеркнуть здоровый цвет лица.

Рыбы