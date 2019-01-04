Какой выбрать цвет волос каждому знаку Зодиака

Девушки всегда стремятся что-то изменить в своей внешности, и часто это касается цвета волос. Оказывается, окрашивая волосы можно отталкиваясь от того, под каким знаком родилась девушка. По мнению астрологов цвет волос может существенно повлиять судьбу, пишет tv.ua.
Овен
Идеальный цвет волос — это каштановый или яркие оттенки красного. Главное, чтобы цвет был насыщенным.
Телец
Для этого знака лучше подходят медовые оттенки волос. Например, светло-карамельный или цвет темного ореха.
Близнецы
Этот знак Зодиака может выбирать любой оттенок волос. Подойдут как самые темные цвета, так и жгучий блонд.
Рак
Лучшим выбором могут стать каштановые или карамельные оттенки волос. Яркость и насыщенность цвета отлично подчеркнут черты лица.
Лев
Этому знаку можно экспериментировать с медными оттенками темного цвета. Отличным вариантом станет естественный натурально-рыжий цвет.
Дева
Астрологи утверждают, что Девам очень к лицу светлый оттенок волос. Идеальным вариантом может стать холодный блонд.
Весы
Для этого знака Зодиака подойдут естественные оттенки волос: от светло-русого до каштанового.
Скорпион
Девушки, родившиеся под этим знаком лучше всего, выглядят с золотисто-русым, светло-рыжим или медовым оттенком волос.
Стрелец
Девушкам-стрельцам идеально подойдут все оттенки рыжего: от клубничного блонда до насыщено рыжего цвета.
Козерог
Для этого знака Зодиака подойдут все оттенки блонда. В зависимости от цветотипа, выбирай свой оттенок: теплый или холодный блонд.
Водолей
Лучше всего для девушек с этим знаком Зодиака подойдут насыщенные шоколадные оттенки волос. Именно они смогут подчеркнуть здоровый цвет лица.
Рыбы
Этот знак тоже должен обращать внимание на темные оттенки волос. Прекрасным вариантом станет естественный оттенок темного каштана