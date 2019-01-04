Шарфики для лодыжек: забавный европейский тренд покоряет Сеть

Шарфики для лодыжек – это не просто оригинальный утеплитель, это – модныйевропейский тренд. Молодые люди в восторге от таких теплых аксессуаров. Их можно носить с короткими ботинками и не бояться простудить лодыжки, рассказывает Joinfo.ua.

Модные утеплители

Если раньше в тренде были сумки в виде пивных животов, то сейчас популярностью пользуются шарфики для лодыжек. Они покоряют жителей Европы и заставляют модников усомниться в своих предпочтениях.

Известный итальянский диджей Фабри Брэмбилла считает, что длинные штаны носят только пожилые люди и взрослые дяди. Он же – модник, поэтому такая одежда ему не подходит. Но такая красота требует жертв.

Однажды Фабри заболел и врачи поставили ему ультиматум: или мода, или здоровье. Если диджей выберет первое, то рискует заполучить серьезные проблемы с лодыжками, если второе – потеряет авторитет самого стильного парня.

Хорошо, что Брэмбиллу не пришлось выбирать, так как в моду вошли шарфики для лодыжек. Стильные, теплые, мягенькие и оригинальные аксессуары стали настоящим спасением для многих ценителей красоты.

Модные шарфы для лодыжек своими руками

В Европе шарфики для лодыжек стали очень популярными. Но не обязательно ждать, когда такие утеплители поступят в продажу в вашем городе. Их можно сделать своими руками.