Как сжечь лишние калории и похудеть, не выходя из ванной

Горячая ванна позволяет сжигать калории наравне с прогулкой – в этом специалисты смогли убедиться, проведя эксперимент. В ходе испытаний добровольцы на полчаса погружались в приятно горячую ванну (около 40 градусов), а также отправлялись на прогулку и занимались на велотренажерах.

В результате исследователи установили, что горячая ванна не только сжигает калории в той же мере, что и прогулка, но также эффективно понижает уровень сахара в крови. Ученые констатировали, что пиковый уровень сахара в крови после еды был примерно на 10% ниже, когда участники принимали горячую ванну, по сравнению с тем, когда они занимались спортом.

«Горячая вода стимулирует высвобождение белков теплового шока. Они помогают снизить уровень сахара за счет улучшенного контроля поглощения глюкозы», - пояснили научные специалисты.

Известно, что пешая прогулка протяженностью 30 минут сжигает порядка 100-120 калорий. Занятия на велотренажере позволяют сжечь существенно больше - горячая ванна в этом плане не конкурент. Тем не менее, эксперты отмечают, что в обстоятельствах, когда сил на активную тренировку уже нет, принятие ванны может быть отличным вариантом.