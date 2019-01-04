Есть руками стало модно

Новые правила вывели эксперты по этикету. Недавно они выпустили руководство для современных людей ''Handy guide: Etiquette expert Debrett's'', чтобы они научились правильно вести себя в ресторанах, хотя некоторые из них могут шокировать окружающих. Зато многие правила, которым нас учили бабушки и мамы, давно устарели.

Некоторые из них, безусловно, остаются. Вы должны сидеть на стуле в ресторане прямо, ждать, когда еда охладится, а не дуть на нее. По-прежнему не стоит забывать о салфетках и класть локти на стол.

Но, вместе с этим, нет ничего дурного в том, чтобы есть руками. Например, пиццу или гамбургер. Правда, откусывать эксперты рекомендуют по небольшому кусочку, чтобы не сидеть с набитым ртом.

Советы для тех, кто хочет есть руками:

1. Всегда кладите пищу обратно на тарелку между укусами.

2. Когда мы едим с рук, обычно горбимся над своей тарелкой. Старайтесь этого не делать и не вторгаться в личное пространство вашего соседа.

3. Если пища слишком горяча, чтобы есть ее руками, не дуйте на нее. Дайте ей остыть, не торопитесь.

4. Когда вы едите руками, старайтесь делать небольшие укусы. Благодаря этому начинка не упадет на скатерть. Если какие-то куски упали на тарелку, используйте вилку, чтобы съесть их.

5. Используйте салфетку, чтобы вытереть пальцы и никогда их не облизывайте.

6. Если вы испачкали губы во время еды, слегка промокните их салфеткой.

7. Никогда не вытирайте рот рукой и не говорите с набитым ртом.

8. Если ваш сосед по столику ест руками, вы всегда можете воспользоваться ножом и вилкой. Это остается на ваше усмотрение.

9. Когда едите руками, не забывайте о манерах.