Письмо читательницы: что делать, если он хочет быть со мной, а я его боюсь?

Была замужем, есть сын от первого брака. Знакомы с парнем 2 года, встречаться начали в июле этого года, совместное проживание началось спустя два месяца. Первый месяц проживания было все идеально, а после начал поднимать руку, издеваться. В конце ссоры всегда твердит что во всем виновата я сама. Забирает документы, чтобы я не уехала (переехала из другого города), ревнует до безумства, не даёт выйти на работу, говоря «сиди дома». Не знаю, что делать, как быть. Вроде и хочет быть рядом, и в то же время я начала его бояться. Подскажите, пожалуйста, как быть.