Внимание, розыгрыш! Выиграй трехчасовую поездку по вечернему Таллинну на самом гламурном автомобиле в Эстонии

Благодаря сотрудничеству портала Krasotka и фирмы аренды автомобилей Aldenrent, в новом 2019 году у местных красавиц появится возможность провести незабываемый вечер в компании подруг, наслаждаясь трехчасовой поездкой по Таллинну на шикарном эксклюзивном автомобиле Mercedes-Benz V-klasse.

Чего стоит только лишь внешний вид и необычный цвет автомобиля! Он не может не восхищать! Убедитесь сами!

Данное мероприятие мы решили назвать «Девичник с Красоткой».

«Девичник с Красоткой» - уникальнейшая возможность провести время чисто девичьей компанией и почувствовать себя и своих лучших подруг настоящими звездами. Ведь главной фишкой автомобиля является наличие всеми любимого и такого актуального КАРАОКЕ, вы сможете напеться вдоволь. Еще большую атмосферу вечеринки придаст единственное в своем роде дизайнерское решение, так называемое «Звездное небо» - 1000 мерцающих огоньков, встроенных в крышу автомобиля вручную.

«Девичник с Красоткой» ФОТО: Александр Токарев

Супер бонус: компания Aldenrent предоставит вам и вашим друзьям вкуснейшее шампанское, которое точно не будет лишним на этом празднике души.

А также вас ожидает сюрприз от портала Krasotka, ведь на пути звездного маршрута вам предстоит встреча с репортером нашего портала и ее розовым микрофоном, и все это для того, чтобы сделать мини ролик о вашем мероприятии, который будет опубликован на портале Krasotka.ee, ссылкой вы сможете поделиться у себя в соцсетях и стать самой настоящей звездной дивой среди друзей и не только.

«Девичник с Красоткой» ФОТО: Александр Токарев

По окончанию поездки опытный и обходительный водитель компании Aldenrent доставит всех красавиц либо по домам в черте города, либо в любой клуб города Таллинна, в случае если вам захочется продолжения.

А его вам захочется! Мы обещаем!

Смотри видео «Девичник с Красоткой» порталов Limon и Кинозал!