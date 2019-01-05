Cветлая и темная сторона каждого знака Зодиака

Понимание своих сильных и слабых качеств характера помогает человеку с успехом выходить практически из любых ситуаций. Помимо индивидуальных особенностей, каждый знак Зодиака обладает своей темной и светлой стороной, пишет fabiosa.
Овен
Светлая сторона
Овны обладают невероятной жизненной силой и неудержимой энергией. Представители этого знака отличаются особой уверенностью в себе, отвагой и сильной волей. Любой Овен отлично умеет постоять за себя и не боится никаких трудностей.
Темная сторона
У представителей этого знака часто меняется настроение: они моментально раздражаются и даже могут проявить агрессию. Типичный Овен очень злится, если что-то идет не по его плану. Эти люди редко способны слушать других, не перебивая, что нередко приводит к конфликтам.
Телец
Светлая сторона
Тельцы предпочитают хранить верность своим избранникам на протяжении всей жизни. Им нравятся изысканные и дорогие вещи. Поэтому представители этого знака обычно много работают, чтобы обеспечить себя и своих любимых всем самым лучшим. Под знаком Тельца рождаются спокойные, привлекательные и надежные люди.
Темная сторона
Практически всех Тельцов отличает упрямство, принципиальность и категоричность. Также эти люди могут быть очень эгоистичны в отношениях.
Близнецы
Светлая сторона
Эта часть личности Близнецов общительна, дружелюбна и редко пребывает в дурном настроении. Все проблемы проплывают мимо представителей этого знака, совершенно не трогая их. У типичных Близнецов много друзей. Эти люди легки на подъем и всегда готовы к новым приключениям.
Темная сторона
Другая сторона личности Близнецов -- неугомонная, легкомысленная и очень импульсивная. Сильнее всего эти негативные качества проявляются в стрессовом, тревожном или подавленном состоянии. Также Близнецы испытывают большие проблемы, когда им нужно сделать важный выбор либо принять взвешенное решение.
Рак
Светлая сторона
Раки -- заботливые, преданные, сочувствующие, верные и добрые люди. Рожденные под этим знаком с готовностью окажут любую поддержку даже незнакомому человеку. Типичные Раки являются превосходными слушателями, а также обладают высоким творческим потенциалом.
Темная сторона
Низкая самооценка заставляет многих Раков забывать о своих достоинствах. Из-за своей гиперчувствительности представители этого знака зодиака сильнее других людей подвержены депрессиям, фобиям и другим психическим расстройствам. Нередко Раки думают, что их никто не понимает, и это приводит к замкнутости и скрытности.
Лев
Светлая сторона
Типичный Лев -- прирожденный лидер, стремящийся быть первым во всем. Представители этого знака зодиака очень амбициозны. Они очаровательны, коммуникабельны и невероятно уверены в себе.
Темная сторона
Львы могут проявлять тщеславие и быть настоящими эгоистами, постоянно "работающими на публику". Этим людям необходимо научиться просить о помощи и сотрудничать с окружающими. Также типичные Львы могут вести себя крайне легкомысленно.
Дева
Светлая сторона
Рожденные под знаком Девы обладают самым логически и аналитически развитым мышлением среди всех знаков зодиака. А их выдержке и терпению завидуют даже ангелы. У таких людей всегда есть заранее продуманный план действий, поскольку им крайне необходимо чувствовать себя "приземленными".
Темная сторона
Девы совершенно не умеют расслабляться и плыть по течению. Невероятная критичность мешает им проявлять гибкость и живость ума, поэтому иногда эти люди кажутся равнодушными и хладнокровными. Девы не любят проявлять свои эмоции, поскольку не видят смысла транслировать их наружу.
Весы
Светлая сторона
Весы любят помогать другим людям. Руководствуясь своей тонкой и чувствительной натурой, представители этого знака всегда стремятся к равновесию: как внутри себя, так и в окружающем мире.
Темная сторона
Весы стремятся избегать конфликтов любой ценой, но иногда здоровая конфронтация бывает жизненно необходима. Им надо учиться отстаивать свои принципы. Представители этого знака зодиака иногда кажутся мягкотелыми, нерешительными и равнодушными, что мешает другим людям по-настоящему сблизиться с ними.
Скорпион
Светлая сторона
Большинство Скорпионов могут похвастаться острым умом, чрезвычайно развитой интуицией и оригинальным юмором. Эти люди очень эмоциональны, но привыкли прятать свои чувства за маской равнодушия. Представители этого знака независимы и сообразительны. Если вы играете на их стороне, то можете не сомневаться в их верности и надежности.
Темная сторона
Вместе с тем, Скорпионы обожают манипулировать людьми. Это самый мстительный и злопамятный знак зодиака. Скорпион не прощает предательства, поэтому в случае измены он спокойно развернется и уйдет, прокручивая в голове жестокий план возмездия. С этим знаком всегда нужно держать ухо востро, иначе можно очень сильно пострадать (как эмоционально, так и физически).
Стрелец
Светлая сторона
Стрелец -- самый свободолюбивый знак Зодиака. Эти люди невероятно коммуникабельны, оптимистичны и активны. Они способны вдохновить кого угодно и на что угодно.
Темная сторона
Стрельцам крайне сложно сосредоточиться на чем-то одном, поэтому они часто оставляют дела незаконченными и не имеют конкретной жизненной цели. Представители этого знака легко раздражаются и утомляются. Заскучав, они как магнитом притягивают к себе самых разных людей и опасные ситуации, поэтому с ними никогда нельзя быть уверенным в том, что будет дальше.
Козерог
Светлая сторона
Большинство Козерогов является крайне интеллигентными людьми с высокой мотивацией. Они очень любят пофилософствовать и всегда выполняют свои обещания. Поступками типичного Козерога руководит логика, организованность и практичность. Эти самые большие работяги зодиака всегда стремятся к богатству и успеху. Неудивительно, что они его достигают!
Темная сторона
Козероги очень упрямы, потому будут до последнего отстаивать свою точку зрения. Нередко "козерожья" гордость не позволяет этим людям выслушивать чужие идеи. Кроме того, Козерог рискует стать настоящим трудоголиком, отказавшимся от личной жизни. А еще представители этого знака очень злопамятны!
Водолей
Светлая сторона
Водолеи обожают путешествовать, знакомясь с новой культурой и не похожими на себя людьми. Представителям этого знака нравится напрягать свои извилины. Они могут часами беседовать на самые различные темы, поскольку их кругозор практически не имеет границ. Поскольку Водолеи обладают острым и цепким умом, из них получаются очень харизматичные лидеры.
Темная сторона
Нередко представители этого знака проявляют эмоциональную холодность, взбалмошность и эгоцентричность. Водолеи смотрят на жизнь довольно прагматично. Поскольку серьезные отношения требуют большой эмоциональной вовлеченности, представители этого знака часто меняют партнеров.
Рыбы
Светлая сторона
Рыбы очень эмоциональны, чувствительны и заботливы. Им очень нравится самовыражаться, поэтому они просто обожают творчество. Способность Рыб к эмпатии делает их незаменимыми друзьями и брачными партнерами. Они редко изменяют своим вторым половинкам и способны на романтические поступки.
Темная сторона
Рыбам сложно мириться с суровой реальностью, поэтому они всеми возможными способами пытаются убежать от нее в мир грез. Эти люди часто бывают одиночками, поскольку им жизненно необходимо часто оставаться наедине с собой.
А вы согласны с описанием своего знака?