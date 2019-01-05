Cветлая и темная сторона каждого знака Зодиака

Весы

Светлая сторона

Весы любят помогать другим людям. Руководствуясь своей тонкой и чувствительной натурой, представители этого знака всегда стремятся к равновесию: как внутри себя, так и в окружающем мире.

Темная сторона

Весы стремятся избегать конфликтов любой ценой, но иногда здоровая конфронтация бывает жизненно необходима. Им надо учиться отстаивать свои принципы. Представители этого знака зодиака иногда кажутся мягкотелыми, нерешительными и равнодушными, что мешает другим людям по-настоящему сблизиться с ними.

Скорпион

Светлая сторона

Большинство Скорпионов могут похвастаться острым умом, чрезвычайно развитой интуицией и оригинальным юмором. Эти люди очень эмоциональны, но привыкли прятать свои чувства за маской равнодушия. Представители этого знака независимы и сообразительны. Если вы играете на их стороне, то можете не сомневаться в их верности и надежности.

Темная сторона

Вместе с тем, Скорпионы обожают манипулировать людьми. Это самый мстительный и злопамятный знак зодиака. Скорпион не прощает предательства, поэтому в случае измены он спокойно развернется и уйдет, прокручивая в голове жестокий план возмездия. С этим знаком всегда нужно держать ухо востро, иначе можно очень сильно пострадать (как эмоционально, так и физически).

Стрелец

Светлая сторона

Стрелец -- самый свободолюбивый знак Зодиака. Эти люди невероятно коммуникабельны, оптимистичны и активны. Они способны вдохновить кого угодно и на что угодно.

Темная сторона

Стрельцам крайне сложно сосредоточиться на чем-то одном, поэтому они часто оставляют дела незаконченными и не имеют конкретной жизненной цели. Представители этого знака легко раздражаются и утомляются. Заскучав, они как магнитом притягивают к себе самых разных людей и опасные ситуации, поэтому с ними никогда нельзя быть уверенным в том, что будет дальше.

Козерог

Светлая сторона

Большинство Козерогов является крайне интеллигентными людьми с высокой мотивацией. Они очень любят пофилософствовать и всегда выполняют свои обещания. Поступками типичного Козерога руководит логика, организованность и практичность. Эти самые большие работяги зодиака всегда стремятся к богатству и успеху. Неудивительно, что они его достигают!

Темная сторона

Козероги очень упрямы, потому будут до последнего отстаивать свою точку зрения. Нередко "козерожья" гордость не позволяет этим людям выслушивать чужие идеи. Кроме того, Козерог рискует стать настоящим трудоголиком, отказавшимся от личной жизни. А еще представители этого знака очень злопамятны!

Водолей

Светлая сторона

Водолеи обожают путешествовать, знакомясь с новой культурой и не похожими на себя людьми. Представителям этого знака нравится напрягать свои извилины. Они могут часами беседовать на самые различные темы, поскольку их кругозор практически не имеет границ. Поскольку Водолеи обладают острым и цепким умом, из них получаются очень харизматичные лидеры.

Темная сторона

Нередко представители этого знака проявляют эмоциональную холодность, взбалмошность и эгоцентричность. Водолеи смотрят на жизнь довольно прагматично. Поскольку серьезные отношения требуют большой эмоциональной вовлеченности, представители этого знака часто меняют партнеров.

Рыбы

Светлая сторона

Рыбы очень эмоциональны, чувствительны и заботливы. Им очень нравится самовыражаться, поэтому они просто обожают творчество. Способность Рыб к эмпатии делает их незаменимыми друзьями и брачными партнерами. Они редко изменяют своим вторым половинкам и способны на романтические поступки.

Темная сторона

Рыбам сложно мириться с суровой реальностью, поэтому они всеми возможными способами пытаются убежать от нее в мир грез. Эти люди часто бывают одиночками, поскольку им жизненно необходимо часто оставаться наедине с собой.