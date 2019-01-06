Три самых подлых знака Зодиака, которые могут вас подставить

Подлецы по знаку зодиака

1. Близнецы

Еще в школьном возрасте Близнецы могут начать показывать свою сущность. Они расскажут учительнице, что у одноклассника есть шпаргалка и что кто-то не ест кашу в столовой. В студенческие годы этот человек может увести вашу первую любовь. А в зрелом возрасте они воспользуются вашей тайной для собственной выгоды. Поэтому, если вы хотите сохранить секрет, не рассказывайте его Близнецам, если это не ваш близкий человек, конечно.

2. Рак

Иногда у Раков абсолютно пропадает совесть. Они считают, что надо брать от жизни все и как можно быстрее, не считаясь ни с кем и ни с чем. После подлого поступка этот знак не испытывает никаких душевных мук и страданий.

С некоторыми Раками возможны нормальные отношения. Но ждать укол в самое сердце стоит, ведь вы точно не знаете, с кем связались. Всё может произойти именно тогда, когда вы будете ждать этого меньше всего.

3. Водолей

Водолей становится подлым и коварным только с теми, кто слабее него. Если вы не сильная личность, этот знак может подавлять вас. Данные люди часто холодны и держат всегда остальных на расстоянии вытянутой руки. Не стоит затевать с Водолеями конфликт, вам же выйдет дороже.