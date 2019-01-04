ТОП-5 процедур для бровей, которые будут востребованными в 2019 году

Перманентный макияж для бровей

Эта процедура самая популярная среди девушек. Благодаря ей можно создать нужную форму и толщину бровей. Эффект от перманентного макияжа длится от 2 до 5 лет. Можно забыть о постоянном подкрашивании и укладке бровей.

Шотирование (растушевка бровей)

Благодаря этой процедуре можно исправить ошибки мастеров, которые не удачно сделали перманентный макияж. С помощью этой техники можно создать самостоятельно выразительные, но при этом натуральные брови.

Нанонапыление бровей

Длительность эффекта этой процедуры от 1 до 1.5 года. Это новая процедура перманентного макияжа, только без крови, отеков и шрамов. Нанонапыление может помочь добиться натуральных, красивых и ухоженных бровей. Также оно может сделать плавные переходы и сделать эффект омбре.

Тонирование бровей

Еще одна нужная процедура - тонирование волос. С ее помощью можно легко прокрасить брови, одними из показаний будут отсутствие или недостаточное количество волосков бровей. С помощью этой процедуры можно корректировать форму и толщину бровей.

Микроблейдинг бровей