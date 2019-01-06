Полезные советы: топ-5 способов улучшить настроение зимой

Эксперты считают, что зимой около 5% жителей северных стран поражает САР - сезонное аффективное расстройство. Это реакция организма на уменьшение количества солнечного света. Люди становятся угрюмыми, менее продуктивными и грустными. Но любую проблему можно решить.

Топ-5 способов улучшить настроение зимой

1. Больше света - лучшее настроение

Добавьте в свою жизнь больше света. Эксперты советуют приобрести синюю лампу, которая будет стимулировать выработку нужных гормонов. Дело в том, что темные вечера препятствуют производству серотонина, который часто называют «гормоном счастья».

2. Движение - это жизнь

Зимой нужно больше двигаться. Гуляйте на свежем воздухе, проводите время на улице, а дома - обязательно занимайтесь зарядкой.

3. Еда - залог хорошего настроения

Зимой люди потребляют больше сахара и углеводов, чем в теплое время года. Такая «диета» может быть чревата ожирением, диабетом и другими неприятными заболеваниями. Нужно есть много фруктов, овощей, полезных салатов. И цельнозерновых продуктов.

4. Пробуйте что-то новое

Лучший способ справиться с сезонным аффективным расстройством. Попробуйте покататься на лыжах, коньках, сноуборде.

5. Пейте чай из ромашки