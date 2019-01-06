Полезные советы: топ-5 способов улучшить настроение зимой

Зима – очень красивое время года, но и у нее есть свои недостатки. Если осенью многие поддаются депрессии, то сейчас люди страдают от сезонного аффективного расстройства. Предлагаем узнать, как улучшить настроение зимой и наслаждаться жизнью, пишет joinfo.ua.
Эксперты считают, что зимой около 5% жителей северных стран поражает САР - сезонное аффективное расстройство. Это реакция организма на уменьшение количества солнечного света. Люди становятся угрюмыми, менее продуктивными и грустными. Но любую проблему можно решить.
Топ-5 способов улучшить настроение зимой
1. Больше света - лучшее настроение
Добавьте в свою жизнь больше света. Эксперты советуют приобрести синюю лампу, которая будет стимулировать выработку нужных гормонов. Дело в том, что темные вечера препятствуют производству серотонина, который часто называют «гормоном счастья».
2. Движение - это жизнь
Зимой нужно больше двигаться. Гуляйте на свежем воздухе, проводите время на улице, а дома - обязательно занимайтесь зарядкой.
3. Еда - залог хорошего настроения
Зимой люди потребляют больше сахара и углеводов, чем в теплое время года. Такая «диета» может быть чревата ожирением, диабетом и другими неприятными заболеваниями. Нужно есть много фруктов, овощей, полезных салатов. И цельнозерновых продуктов.
4. Пробуйте что-то новое
Лучший способ справиться с сезонным аффективным расстройством. Попробуйте покататься на лыжах, коньках, сноуборде.
5. Пейте чай из ромашки
Ромашковый чай - лучшее антистрессовое средство. Ученые доказали, что у вас есть возможность чувствовать себя хорошо.