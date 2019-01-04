Самые распространенные мужские комплексы

Комплекс Геракла

Геракл известен всем как сильный и бесстрашный герой. Но, согласно мифологии, в его жизни был “темный“ период, когда он находился в рабстве царицы амазонок, и был вынужден некоторое время служить ей, то есть выполнять исключительно женскую работу. Хотя в современном, цивилизованном мире работа не делится на «мужскую» и «женскую», все же огромное количество мужчин, мягко говоря, не любят убирать в доме, мыть посуду и готовить. Где-то в глубине подсознания у них есть подсознательный страх стать покорной “домохозяйкой“. А то, что женщины называют банальной ленью, психологи идентифицируют как “комплекс Геракла“. И не удивительно, что это понятие было введено мужчинами-психологами.

Комплекс Лота

История этого комплекса и его корни исходят из древности. После разрушения городов Содом и Гоморра возрождение человечества легло на плечи Лота, который был вынужден использовать своих собственных дочерей в качестве своих жен. Нет, здесь речь не идет о каком-то извращение. Сегодня комплекс Лота - это страх, который испытывает отец, как только у его дочери появляется молодой человек. Но интересным фактом является то, что скорее дочь страдает от этого комплекса, потому что иногда безграничная отеческая любовь сводит на нет все попытки девушки устроить свою личную жизнь.

Комплекс Наполеона

Это один из самых известных мужских комплекс. Маленький рост – это трагедия для мужчины. Отличительной чертой таких мужчин является непомерные амбиции и желание самоутвердиться за счет других.

Комплекс Дон Жуана

Другой известный комплекс - это страх быть брошенным женщинами. Мужчины с комплексом Дон Жуана никогда не ждут расставания и делают это первыми, даже если отношения имеют перспективу.

Комплекс начальника