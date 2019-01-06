Салаты на Рождество: рецепты с куриным филе

Салаты на Рождество: рецепты с куриным филеВидео-рецепт
6 января 2019, 11:16
Каждая хозяйка задается вопросом: что приготовить на Рождество и чем порадовать своих близких? Главное не забыть, что на рождественском столе должно быть 12 блюд. Поэтому наши рецепты салатов только разбавят твое рождественское меню.
Салаты на Рождество, рецепты которых мы тебе предлагаем, удобны тем, что тебе необходимо только отварить куриное филе, а остальные ингредиенты можно подготовить заранее и в последний момент останется только покрошить, соединить, перемешать и подавать на праздничный стол, пишет lady.tochka.net.
Рецепт салата с куриным филе, сыром и корейской морковкой
Ингредиенты:
Приготовление:
Рецепт салата с курицей, орехами и сухариками
Ингредиенты:
Приготовление:
Видео-рецепты салатов с курицей