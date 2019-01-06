Вс, 6.01.2019

Салаты на Рождество: рецепты с куриным филе
Видео-рецепт

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Куриный салат с помидорами

ФОТО: ivona.bigmir.net

Каждая хозяйка задается вопросом: что приготовить на Рождество и чем порадовать своих близких? Главное не забыть, что на рождественском столе должно быть 12 блюд. Поэтому наши рецепты салатов только разбавят твое рождественское меню.

Салаты на Рождество, рецепты которых мы тебе предлагаем, удобны тем, что тебе необходимо только отварить куриное филе, а остальные ингредиенты можно подготовить заранее и в последний момент останется только покрошить, соединить, перемешать и подавать на праздничный стол, пишет lady.tochka.net.

Рецепт салата с куриным филе, сыром и корейской морковкой

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе,
  • 200 сыра,
  • 200 г корейской морковки,
  • 100 г маринованных огурцов,
  • 2 зубка чеснока,
  • 2 ст. ложки майонеза,
  • черный молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе отвари в подсоленной воде, остуди и мелко порежь.
  2. Маринованные огурцы порежь небольшими кубиками.
  3. Измельчи корейскую морковь.
  4. Сыр потри на крупной терке.
  5. Чеснок пропусти через чесночницу и смешай с майонезом.
  6. Соедини все ингредиенты, посоли, поперчи, заправь майонезом и перемешай.

Рецепт салата с курицей, орехами и сухариками

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе,
  • 100 г грецких орехов,
  • 100 г сыра,
  • 100 г батона,
  • укроп,
  • 100 г майонеза,
  • 50 г сливочного масла,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Батон порежь небольшими кубиками и обжарь на сливочном масле до золотистого цвета.
  2. Отвари куриное филе, остуди и мелко порежь. Сыр порежь небольшими кубиками. Грецкие орехи подсуши и измельчи. Укроп измельчи.
  3. Соедини курицу, сыр, орехи, укроп, майонез, посоли, поперчи и аккуратно перемешай.
  4. Сухарики добавь в салат непосредственно перед подачей на стол, чтобы они дольше не размокали и оставались хрустящими.

Видео-рецепты салатов с курицей

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