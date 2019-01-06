Салаты на Рождество: рецепты с куриным филе

Салаты на Рождество, рецепты которых мы тебе предлагаем, удобны тем, что тебе необходимо только отварить куриное филе, а остальные ингредиенты можно подготовить заранее и в последний момент останется только покрошить, соединить, перемешать и подавать на праздничный стол, пишет lady.tochka.net.