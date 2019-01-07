Какой водой лучше умывать лицо

Подобные средства якобы тонизируют кожу, делают ее красивой и молодой. Так ли это на самом деле, объясняет врач-дерматолог, косметолог Елена Ковтунова.

Ионизированная вода

Получить такую воду можно только с помощью специального прибора — ионизатора, который доступен далеко не каждому. В результате воздействия ионов серебра и слабого электрического заряда происходит обеззараживание воды, ее структура несколько меняется. Есть мнение, что в таком виде она лучше усваивается клетками, очищает организм от шлаков и снижает кислотность употребляемой пищи. Естественно, для умывания ионизированная вода тоже подходит. Но очень важно учитывать свой аллергофон: если он отягощен, у вас может возникнуть раздражение.

Минеральная вода

В такой воде содержатся различные микроэлементы. Естественно, это дает основание думать, что они способны улучшить состояние кожи. Но давайте рассуждать логически: верхний слой на лице — это ороговевающий эпидермис. Для того чтобы микроэлементы сквозь него попали в живые слои кожи, недостаточно просто умыться минералкой. Так что в этом смысле не стоит ждать какого-то чуда или омолаживающего эффекта. Но плюсы все же есть: во-первых, это мягкая вода, во-вторых, она не должна провоцировать никаких аллергических реакций, ведь изначально она создана для приема внутрь. И еще один возможный бонус: если у вас жирная кожа, использование минеральной воды на непродолжительное время сможет избавить от жирного блеска и несколько сузить поры.

Чистая газированная вода

Конечно, в сравнении с водопроводной водой газированная, скорее всего, будет мягче и чище. Но так ли благотворно влияют на наше лицо содержащиеся в ней пузырьки? Особой пользы (как, впрочем, и вреда) вы от CO2 точно не получите, поэтому я бы не стала рассчитывать на улучшение тонуса.

Лед

Холод улучшает тонус кожи, кровоток, а также хорошо решает проблемы с жирностью и высыпаниями. Если у вас есть такие проблемы, делайте лед не из обычной воды, а из воды с добавлением противовоспалительных трав.

Кипяченая вода

Для чего мы обычно кипятим воду? Чтобы нейтрализовать жесткость, поскольку жесткая вода сильно обогащена минералами, содержит соли магния и калия. Они раздражают и стягивают лицо. Эти проблемы особенно ярко проявляются в отопительный период, когда кожа становится более чувствительной. Конечно, мягкость воды — веский аргумент для того, чтобы ее кипятить, но это, пожалуй, единственное преимущество. Важный момент: дайте воде остыть до комнатной температуры, поскольку она оптимальна для нашей кожи. Горячей водой лучше вообще не умываться. А холодную — не использовать зимой, это скорее вариант для лета.