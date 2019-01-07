Мода 2019: новые тенденции и привычные вещи – гармоничное и бюджетное объединение

Все мы привыкли, что за модой просто невозможно угнаться, а если и возможно, то погоня эта весьма разрушительна даже для относительно устойчивого семейного бюджета. К счастью, мода 2019 разработана так, что она позволяет лишь дополнить уже имеющиеся в распоряжении наряды несколькими новинками, и вы снова первая модница в округе, делится Joinfo.ua.

Какой будет мода 2019 года?

Итак, мы уже выяснили, что вещи, уже имеющиеся в нашем гардеробе нам очень пригодятся в наступившем новом 2019-м году. Теперь лишь остается дополнить свой гардероб модными новинками, разбавить, так сказать, причем совсем чуть-чуть.

Большинство тенденций минувшего 2018-го года по-прежнему остаются актуальными и стильными. Более того, в моде 2019-го появляется больше простора для фантазий в сочетании видов одежды и аксессуаров различных стилей. К примеру, можно смело дополнить классический пиджак сумочкой на пояс.

Комфортная и удобная спортивная одежда теперь может смело использоваться и в повседневных ансамблях. Облегающие шорты до колена или велошорты, укороченные леггинсы можно комбинировать с другими видами одежды (кофтами, пиджаками, пуловерами, кардиганами…), и это будет ультрамодно и свежо.

Не придется выбрасывать и многочисленную спортивную обувь, наоборот, ее можно смело носить вместе с легкими платьями и кружевными юбками. Да и вообще, с чем угодно.

В тренде будет одежда белого и лавандового цвета, на пике моды – сочетание красного и розового. Пары маек и других видов одежды в новом актуальном цвете будет достаточно, чтобы разнообразить имеющиеся в вашем шкафу наряды.

Устаревшие предметы одежды, например, юбки, брюки и куртки, даже сумки стоит украсить, пришив к ним бахрому, тогда они заиграют новыми модными красками.

Мастерицы, умеющие вязать крючком, настал ваш час. В этом году вы будете ощущать себя самыми модными, поскольку ваши творения стали очень актуальными. А если вы еще и умеете вывязывать красивые замысловатые принты контрастной нитью, то вашему гардеробу цены не будет.

Кружевные платья, блузы и юбки также будут модными в новом сезоне. К слову, топы и кофты с квадратным вырезом не только подчеркнут красоту вашей шеи и зоны декольте, но и превратят вас в первую модницу.

Но даже если у вас ничего пока не соответствует модным тенденциям 2019, вы можете взять и сшить небольшой бант из красивой ткани и украсить им прическу, кофточку, юбку или даже сумочку. Вот и все – никто не скажет, что вы далеки от моды, ведь в новом сезоне всевозможные бантики стали очень актуальными и популярными. К тому же, это очень женственно и мило, еще и от кавалеров отбоя не будет.

Кроме того, добавим, что слепо гнаться за модой вам не посоветует ни один модный дизайнер. Базовый гардероб должен состоять из вещей, которые скрывают недостатки вашей фигуры и акцентируют внимание на достоинствах, идеально подходят по цвету и фактуре. Все эти вещи должны вам нравиться и доставлять удовольствие в процессе носки. Ну а модные тенденции призваны лишь разнообразить уже имеющиеся наряды, сделать их более интересными, наделить «изюминкой».