Как избавиться от тяжести в животе: послепраздничная детокс-диета

Самые главные симптомы переедания: чувство тяжести в животе, опухшее лицо, проблемы с пищеварением, плохое самочувствие и, конечно же, лишние килограммы набегают как по команде. Что же делать, спросите вы? Неужели отказаться от встреч с родными и закрыться в доме на семь замков? Ни в коем случае, отвечают врачи, общение для здоровья так же важно, как и правильное питание, ведь доказано, что при хорошем настроении иммунитет становится более устойчивым. Поэтому будем искать другие пути оздоровления, пишет Joinfo.ua.

Как избавиться от чувства тяжести в желудке?

В канун Нового года вы надеваете узкое платье или костюм и празднуете с хорошими ощущениями и в великолепном самочувствии. Но новогодние праздники длятся достаточно долго, а еда и напитки льются рекой… Так, что в конце веселья наступает весьма печальное и даже болезненное время.

Для начала измените меню

Откажитесь от всего жирного, жареного, копченого, сладкого. О «прошлогодних» салатах забудьте, а конфеты отдайте гостям. Ешьте овощные супы и рагу, каши, свежие овощи и фрукты. Вы не только очистите свой кишечник, но и очень быстро снизите набранный за время праздников вес.

Питьевой режим

Вспомните, как вы моете посуду, простая вода смывает налипшую на стенки кастрюль еду, и посуда становится чистой и сияющей. Подобным образом вы можете очистить и свой кишечник от накопившейся непереработанной пищи и от токсинов. Для этого просто много пейте простой очищенной воды.

Добавьте в воду немного свежевыжатого лимонного сока, чтобы помочь пищеварению, насытить организм витамином С и очистить печень. Держите бутылку подкисленной воды комнатной температуры всегда под рукой.

Живые бактерии

Пробиотики помогают пищеварению и улучшают качество микрофлоры в кишечнике. Живые кисломолочные бактерии содержатся в йогурте и кефире, ферментированных (квашеных) овощах и фруктах. Можно также принимать, обязательно после консультации лечащего врача, пробиотики в виде таблеток, которые можно приобрести в каждой аптеке.

Спасительные антиоксиданты

Очень важно налегать на продукты, богатые антиоксидантами, которые снижают процесс окисления в организме и тем самым способствуют защите иммунной системы. Вы можете найти их в малине, клубнике, чернике и клюкве, яблоках, цитрусовых и авокадо.

Антиоксидантами также богаты овощи: брокколи, капуста, листовые овощи, шпинат, свекла, чеснок и многое другое.

Не забывайте о травах. Заваривайте себе чай из мяты, приправляя его щепоткой розмарина, шалфея, тимьяна или орегано.

Умеренные занятия спортом

Эффективным средством похудения является движение. Однако после праздников не стоит изнурять себя занятиями с гантелями, выбирайте упражнения средней интенсивности, которые и от лишнего веса избавят и помогут пищеварению.