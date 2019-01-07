Пять продуктов от зимней хандры

Цитрусовые. Употребление апельсинов, лимонов, лайма снабжает организм витамином С в комбинации с другими ценными нутриентами – это активизирует иммунную систему и дает прилив сил. Кроме того, запах цитрусовых фруктов стимулирует мозговую активность.

Орехи. Этот продукт содержит в своем составе уникальные волокна, белок и жирные кислоты - данные вещества способствуют длительному состоянию энергичности и хорошо подпитывают нервную систему. Исследование ученых из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, которые на протяжении 10 лет наблюдала за состоянием 15 тысяч человек, показало: рацион, богатый орехами, эффективно защищает от развития депрессии.

Свекла. Она не теряет своих полезных свойств при варке и запекании. Вещества, содержащиеся в свекле, активизируют приток крови и кислорода к головному мозгу, что служит действенной профилактикой зимней хандры и других психических проблем. Регулярное употребление свеклы помогает сохранять светлый ум до глубокой старости.

Бананы. В этом продукте содержатся вещества, способные существенно повысить настроение, улучшить память и повысить работоспособность. Бананы насыщены витаминами группы Б, что самым эффективным образом помогает бороться со стрессом, тоской и унынием, настигающими в зимние темные дни.