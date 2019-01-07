Зимнюю депрессию связали с цветом глаз

Предположительно зимняя депрессия формируется на фоне дисбаланса гормонов серотонина и мелатонина в человеческом организме. Недостаток света связан с повышенной выработкой мелатонина, избыток которого содействует возникновению сонливости и апатичности. Авторы данного исследования установили: в зимнее время повышенной сонливостью чаще страдают люди с коричневым и зеленым цветом глаз, в то время как сероглазые или голубоглазые были подвержены данному нарушению реже.

Ученые высказали предположение о том, почему симптомы зимней депрессии, такие как сонливость, вялость и подавленность, характерный в большей мере для обладателей глаз темных, а не светлых оттенков. По их мнению, светлые глаза более чувствительны к свету, так как содержат меньше пигмента. Свет, попадая на сетчатку таких глаз, посылает импульсы к гипоталамусу мозга, что позволяет организму лучше контролировать синтез гормонов сна. В отличие от людей со светлыми глазами темноглазым необходимо больше света, чтобы он запускал сигналы, идущие от сетчатки к мозгу. Учитывая дефицит света в зимнее время, это как раз и проблематично.