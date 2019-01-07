Что съесть, чтобы не заболеть

Не заболеть зимой с таким климатом, как в нашей стране — задачка не из легких. К сожалению, далеко не все занимались закаливанием весь год, а потому находятся в группе риска. Но ничего непоправимого в этом нет, мы нашли 5 продуктов, которые помогут не простудиться и укрепить иммунитет, пишет lady.mail.
Ягоды
Они богаты флавоноидами — веществами, активизирующими защитные силы организма, а также антиоксидантами и витаминами А, С и Е, которые противостоят негативному воздействию окружающей среды.
Не хочешь запоминать эти сложные термины, тогда просто запомни: малина, например, содержит вещество, которое иногда называют природным аспирином. Оно работает как противовоспалительное, отхаркивающее и обезболивающее средство.
Клюква — уникальная по бактерицидным свойствам ягода, которая снижает температуру и снимает воспаление.
Не расстраивайся, что зимой днем с огнем не сыщешь свежие ягоды (ладно, найти-то можно, но стоить они будут космических денег) — замороженные ягоды почти так же полезны, как те, что сорваны с куста.
Чай
Этот напиток содержит полифенолы, они способны буквально отлавливать свободные радикалы, которые наносят вред нашему организму. Да и антиоксидантов в чае больше, чем в любых овощах и фруктах. А усилить противовирусные свойства чая можно, добавив имбирь.
Так что в зимнее время переходи с кофе на чай.
Овсянка и другие зерновые
Зерновые хороши не только тем, что это сложные углеводы, которые в отличие от простых содержат не только глюкозу, но и клетчатку, а значит, дают энергию и оставляют ощущение сытости надолго.
Зерновые могут похвастаться множеством полезных микроэлементов, в том числе бета-глюканами — полисахаридами, обладающими способностью укреплять иммунитет.
Тарелка овсянки, оказывается, идеальный завтрак не только для тех, кто хочет похудеть.
Тыква
Тыква, как и все оранжевые овощи и фрукты (морковь, хурма, сладкий картофель, курага), содержит бета-каротин, его еще называют предшественником витамина А.
Вещество это поможет не только укрепить иммунитет, но и благотворно скажется на здоровье кожи, а она в благодарность даст отпор при встрече с инфекциями.
Масло и орехи
Липиды служат основой для клеток иммунной системы, стенок лимфоцитов и макрофагов: клеток, которые буквально нападают на инфекции и вирусы и затем утилизируют их останки.
В сутки эксперты рекомендуют принимать всего 30 граммов жиров, поэтому за талию переживать не стоит. Просто заправляй салат оливковым маслом, добавляй в него тыквенные и подсолнечные семечки. Вместо сливочного масла используй мягкий авокадо и не забывай про орехи, особенно полезным и легким в усвоении является миндаль.