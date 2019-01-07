Что съесть, чтобы не заболеть

Ягоды

Они богаты флавоноидами — веществами, активизирующими защитные силы организма, а также антиоксидантами и витаминами А, С и Е, которые противостоят негативному воздействию окружающей среды.

Не хочешь запоминать эти сложные термины, тогда просто запомни: малина, например, содержит вещество, которое иногда называют природным аспирином. Оно работает как противовоспалительное, отхаркивающее и обезболивающее средство.

Клюква — уникальная по бактерицидным свойствам ягода, которая снижает температуру и снимает воспаление.

Не расстраивайся, что зимой днем с огнем не сыщешь свежие ягоды (ладно, найти-то можно, но стоить они будут космических денег) — замороженные ягоды почти так же полезны, как те, что сорваны с куста.

Чай

Этот напиток содержит полифенолы, они способны буквально отлавливать свободные радикалы, которые наносят вред нашему организму. Да и антиоксидантов в чае больше, чем в любых овощах и фруктах. А усилить противовирусные свойства чая можно, добавив имбирь.

Так что в зимнее время переходи с кофе на чай.

Овсянка и другие зерновые

Зерновые хороши не только тем, что это сложные углеводы, которые в отличие от простых содержат не только глюкозу, но и клетчатку, а значит, дают энергию и оставляют ощущение сытости надолго.

Зерновые могут похвастаться множеством полезных микроэлементов, в том числе бета-глюканами — полисахаридами, обладающими способностью укреплять иммунитет.

Тарелка овсянки, оказывается, идеальный завтрак не только для тех, кто хочет похудеть.

Тыква

Тыква, как и все оранжевые овощи и фрукты (морковь, хурма, сладкий картофель, курага), содержит бета-каротин, его еще называют предшественником витамина А.

Вещество это поможет не только укрепить иммунитет, но и благотворно скажется на здоровье кожи, а она в благодарность даст отпор при встрече с инфекциями.

Масло и орехи

Липиды служат основой для клеток иммунной системы, стенок лимфоцитов и макрофагов: клеток, которые буквально нападают на инфекции и вирусы и затем утилизируют их останки.