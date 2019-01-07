Иллюзия роста: семь вещей, которые сделают тебя выше (на вид)

Вертикальная полоска

Идеальный вариант, который визуально прибавит роста — черно-белая вертикальная полоска. Взгляд окружающих будет как будто скользить по ней, а твоя фигура станет казаться в их глазах заметно выше и стройнее (бонус).

Одежда с V-образным вырезом

Такой вырез сделает акцент на верхней части фигуры, вытянув ее. Попробуй комбинировать одежду с V-образным вырезом и легкое колье — результат будет впечатляющий. Но не переусердствуй с украшениями — слишком объемная, «тяжеловесная» бижутерия будет неуместна.

Высокая талия

Высокая талия может заметно «вырастить» тебя на пару сантиметров. Если ты недолюбливала джинсы, брюки, юбки и шорты с завышенной талией, то рекомендуем тебе пересмотреть свою точку зрения. Главное — не сочетай ее с длинным верхом. Как вариант, можешь заправить топ или рубашку в брюки.

Монотонная одежда или одежда с микропринтом

Однотонная одежда прекрасно создает иллюзию высокого роста. Лучше всего, конечно, для этих целей подойдет черный, но и яркие, сочные цвета прекрасно выручат тебя. Если же одежда одного цвета кажется тебе скучной, выбирай вещи с микропринтом — они подойдут тебе не хуже.

Обувь на каблуке

Безусловно, каблук делает выше, причем не только визуально. Но усилить эффект поможет применение несколькх хитростей. Например, старайся выбирать обувь с узким носом и телесного цвета. Оттенок туфель должен быть максимально близким к натуральному цвету твоей кожи, чтобы казалось, что ноги не кончатся никогда!

Ботфорты

Если ты обладательница не только маленького роста, но и миниатюрной стройной фигурки, тебе подойдут высокие сапоги-ботфорты, которые зрительно сделают ноги длиннее. Но не стоит надевать высокие сапоги, если твои ноги отличаются полнотой — тогда образ будет смотреться нелепо.

Брюки-клеш