Иллюзия роста: семь вещей, которые сделают тебя выше (на вид)

Пока некоторые высокие девушки комплексуют из-за своего роста, миниатюрные леди пытаются быть хоть чуточку на них похожи. Но проблему низкого роста легко исправить визуально — просто подбери себе правильную одежду, которая внешне прибавит несколько сантиметров роста, пишет lady.mail.
Вертикальная полоска
Идеальный вариант, который визуально прибавит роста — черно-белая вертикальная полоска. Взгляд окружающих будет как будто скользить по ней, а твоя фигура станет казаться в их глазах заметно выше и стройнее (бонус).
Одежда с V-образным вырезом
Такой вырез сделает акцент на верхней части фигуры, вытянув ее. Попробуй комбинировать одежду с V-образным вырезом и легкое колье — результат будет впечатляющий. Но не переусердствуй с украшениями — слишком объемная, «тяжеловесная» бижутерия будет неуместна.
Высокая талия
Высокая талия может заметно «вырастить» тебя на пару сантиметров. Если ты недолюбливала джинсы, брюки, юбки и шорты с завышенной талией, то рекомендуем тебе пересмотреть свою точку зрения. Главное — не сочетай ее с длинным верхом. Как вариант, можешь заправить топ или рубашку в брюки.
Монотонная одежда или одежда с микропринтом
Однотонная одежда прекрасно создает иллюзию высокого роста. Лучше всего, конечно, для этих целей подойдет черный, но и яркие, сочные цвета прекрасно выручат тебя. Если же одежда одного цвета кажется тебе скучной, выбирай вещи с микропринтом — они подойдут тебе не хуже.
Обувь на каблуке
Безусловно, каблук делает выше, причем не только визуально. Но усилить эффект поможет применение несколькх хитростей. Например, старайся выбирать обувь с узким носом и телесного цвета. Оттенок туфель должен быть максимально близким к натуральному цвету твоей кожи, чтобы казалось, что ноги не кончатся никогда!
Ботфорты
Если ты обладательница не только маленького роста, но и миниатюрной стройной фигурки, тебе подойдут высокие сапоги-ботфорты, которые зрительно сделают ноги длиннее. Но не стоит надевать высокие сапоги, если твои ноги отличаются полнотой — тогда образ будет смотреться нелепо.
Брюки-клеш
Брюки-клеш здорово удлинят твои ноги, особенно если их штанины визуально скроют твою обувь (на каблуке). Поэтому при выборе брюк или джинсов обрати внимание на узкие сверху и расширяющиеся книзу модели. А если они будут еще и с высокой талией — ты рискуешь оказаться на подиуме среди самых высоких моделей.
Чего носить не следует
Если ты поставила себе цель всегда казаться чуточку выше, то запомни вещи, которые должны исчезнуть из твоего гардероба раз и навсегда — они создают обратный эффект. Зато их могут взять на вооружение девушки, желающие скрыть свой высокий рост.
- Горизонтальная полоска
В отличие от вертикальной, горизонтальная полоска подойдет только высоким и стройным девушкам. Она не только «разрезает» тело поперек, «скрадывая» заветные сантиметры роста, но и делает фигуру визуально шире. Мало кто из девушек обрадуется такому эффекту.
- Платья до середины икры или капри
Такая одежда внешне «разобьет» твои ноги на сегменты. В результате чего они будут казаться несколько короче, чем есть на самом деле.
- Обтягивающая одежда
Облегающая тело одежда только подчеркнет твою миниатюрность и низкий рост. Если хочешь казаться выше, выбирай платья и юбки свободного покроя, желательно в пол.
- Широкополые шляпы
Да-да, ты удивишься, но даже головной убор может сыграть не в твою пользу. Широкие поля шляпы распространяются в основном в горизонтальной плоскости, создавая ту самую, неудачную, горизонтальную полоску. Если без этого предмета гардероба ты не можешь обойтись, то хотя бы выбирай шляпку с маленькими полями. Лучше всего, если они будут стремиться вверх.