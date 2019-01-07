Польза и вред бани: кому и почему следует воздержаться от посещения сауны

Посещение бани, сауны считается одним из самых полезных занятий во время новогодних каникул – это улучшает общее состояние организма, повышает тонус и даже помогает бороться с похмельем. Однако не стоит забывать: баня может оказывать и неблагоприятное влияние на здоровье, пишет medikforum.
Согласно данным, полученным японскими исследователями, посещение бани раз в неделю полезно для профилактики инфарктов и инсультов, улучшает барьерную функцию кожи и способствует ее ускоренной регенерации. Повышенная температура в парной расширяет сосуды кожи, что, в свою очередь, активизирует кровообращение. Наблюдения свидетельствуют, что любители посещать сауну в меньшей степени подвержены гипертонии: ее риск у них - в два раза более низкий. Полезная баня и тем, что сокращает вероятность заболеть пневмонией и другими респираторными заболеваниями – у человека во время ее посещения улучшается вентиляция легких.
Исследование, проведенное специалистами из Университета Восточной Финляндии, показало, что люди, которые часто посещают сауну и баню, реже страдают от деменции в преклонном возрасте и проявляют склонность к долгожительству. В ходе 20-летнего проекта с участием более двух тысяч человек было установлено, что частые походы в сауну или баню коррелируют со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также пожилых людей.
В то же время столь полезная сразу во многих отношениях баня может и навредить организму. Ученые из Падуанского университета в Италии утверждают, что баня влияет на репродуктивные способности мужчин: у представителей сильного пола, которые часто ходят в баню, существенно снижается количество активных сперматозоидов, уменьшая тем самым способность к зачатию. Это происходит в связи с тем, что мошонка мужчин в бане нагревается на три-четыре градуса Цельсия выше биологической нормы. По словам специалистов, тем мужчинам, которые лечатся от бесплодия, посещать бани нельзя.