Польза и вред бани: кому и почему следует воздержаться от посещения сауны

Согласно данным, полученным японскими исследователями, посещение бани раз в неделю полезно для профилактики инфарктов и инсультов, улучшает барьерную функцию кожи и способствует ее ускоренной регенерации. Повышенная температура в парной расширяет сосуды кожи, что, в свою очередь, активизирует кровообращение. Наблюдения свидетельствуют, что любители посещать сауну в меньшей степени подвержены гипертонии: ее риск у них - в два раза более низкий. Полезная баня и тем, что сокращает вероятность заболеть пневмонией и другими респираторными заболеваниями – у человека во время ее посещения улучшается вентиляция легких.

Исследование, проведенное специалистами из Университета Восточной Финляндии, показало, что люди, которые часто посещают сауну и баню, реже страдают от деменции в преклонном возрасте и проявляют склонность к долгожительству. В ходе 20-летнего проекта с участием более двух тысяч человек было установлено, что частые походы в сауну или баню коррелируют со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также пожилых людей.