Похрустеть под сериал: ТОП-5 рецептов полезных чипсов

Иногда очень хочется чем-то похрустеть, особенно под фильм или сериал. Глаза предательски поглядывают в магазине на покупные вреднющие чипсы, а совесть почему-то замолкает. Не поддавайся искушениям! Мы нашли для тебя полезную и очень вкусную альтернативу, пишет beauty.
1. Чипсы из лаваша со средиземноморским соусом
Это божественно вкусно, и при этом элементарно в приготовлении. И по времени займет минут 5, так в что в рекламных паузах успеешь сделать добавку.
Тебе понадобятся:
- лаваш
- сливочное масло
- любимые приправы (мы советуем паприку и красные перец)
Для соуса:
- ¼ стакана феты
- ½ стакана греческого йогурта
- ¼ стакана оливок
- 1 зубчик чеснока
- цедра лимона
- сок из половины лимона
- соль
- Смажь лаваш сливочным маслом, посыпь специями и порежь, как тебе нравится: на квадраты, круги, ромбики, треугольники, звездочки…
- Выложи на противень кусочки лаваша и выпекай 7-10 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов.
- Чтобы сделать эту закуску интереснее для большой компании, подготовь разные соусы. Мы советуем тебе средиземноморский. Просто перемешай все ингредиенты из рецепта в блендере.
2. Чипсы из свеклы
Мало того, что это очень полезно и очень вкусно благодаря необычному сладковатому привкусу, так еще и оригинально смотрится на столе. Скорей готовь и удиви друзей и семью!
Тебе понадобятся:
- 4 большие свеклы
- 2 ст. ложки оливкового масла
- соль, перец по вкусу
- Свеклу следует очистить от кожуры и порезать кружочками.
- Положить их в миску, полить оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать.
- Выложить на лист пергаментной бумаги на противень и поставить, в предварительно разогретую до 160 градусов, духовку.
- Пропекать 20 минут с одной стороны, затем перевернуть и еще 20 минут с другой.
3. Морковные чипсы
Это вкусняшка из сладкого арсенала, но легко может составить конкуренцию своим «соленым собратьям». Тарелка пустеет незаметно, особенно если в твоей компании есть любители корицы.
Тебе понадобятся:
- 3 крупные моркови
- 2 столовые ложки оливкового масла
- ½ чайной ложки молотой корицы
- ¼ чайной ложки молотого имбиря
- Морковь вымыть, почистить, обсушить и нарезать полосками или кольцами.
- Посыпать имбирем и корицей, взбрызнуть оливковым маслом.
- Выложить на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут.
- Потом вытащить противень и дать чипсам минут 5 настояться, чтоб они подсохли и «захрустели»
4. Чипсы из баклажанов с соусом Песто
Все поклонницы здорового питания обязательно полюбят этот рецепт! Минимум калорий и максимум пользы.
Тебе понадобятся:
- 1 большой баклажан
- 2 столовые ложки оливкового масла
Для соуса:
- 1 зубчик чеснока
- ¼ стакана оливкового масла
- связка свежего базилика
- ½ стакана несолёных орехов кешью
- Нарезать баклажаны тонкими кольцами (чем тоньше, тем быстрее они пропекутся и больше будут хрустеть), взбрызнуть оливковым маслом, выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
- Достать из духовки, перевернуть баклажаны и выпекать еще минут 10.
- Для соуса просто взбей чеснок, оливковое масло, базилик, орешки и соль в блендере.
5. Чипсы из цуккини с пармезаном
Это самый калорийный рецепт из всех, но на выходных после тяжелой недели можно себя немного и побаловать. В любом случае, это гораздо лучше покупных картофельных чипсов с литрами масла и тонной ароматизаторов.
Тебе понадобятся:
- 2 кабачка цуккини
- ¼ стакана тертого пармезана
- ¼ стакана панировочных сухарей
- ¼ стакана молока
- 2 столовые ложки оливкового масла
- соль, перец и специи по вкусу
- Цуккини нарезать как можно более тонкими кольцами.
- Пармезан, сухари, соль, перец и специи перемешать в миске.
- Обмакнуть кольца цуккини в молоко и обвалять в панировке.
- Выложить на противень, смазанный маслом и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, где-то на полчаса. Поглядывайте на чипсы, чтоб они не подгорели и при этом хорошо подсохли.