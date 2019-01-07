Похрустеть под сериал: ТОП-5 рецептов полезных чипсов

1. Чипсы из лаваша со средиземноморским соусом

Это божественно вкусно, и при этом элементарно в приготовлении. И по времени займет минут 5, так в что в рекламных паузах успеешь сделать добавку.

Тебе понадобятся:

лаваш

сливочное масло

любимые приправы (мы советуем паприку и красные перец)

Для соуса:

¼ стакана феты

½ стакана греческого йогурта

¼ стакана оливок

1 зубчик чеснока

цедра лимона

сок из половины лимона

соль

Смажь лаваш сливочным маслом, посыпь специями и порежь, как тебе нравится: на квадраты, круги, ромбики, треугольники, звездочки… Выложи на противень кусочки лаваша и выпекай 7-10 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Чтобы сделать эту закуску интереснее для большой компании, подготовь разные соусы. Мы советуем тебе средиземноморский. Просто перемешай все ингредиенты из рецепта в блендере.

2. Чипсы из свеклы

Мало того, что это очень полезно и очень вкусно благодаря необычному сладковатому привкусу, так еще и оригинально смотрится на столе. Скорей готовь и удиви друзей и семью!

Тебе понадобятся:

4 большие свеклы

2 ст. ложки оливкового масла

соль, перец по вкусу

Свеклу следует очистить от кожуры и порезать кружочками. Положить их в миску, полить оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать. Выложить на лист пергаментной бумаги на противень и поставить, в предварительно разогретую до 160 градусов, духовку. Пропекать 20 минут с одной стороны, затем перевернуть и еще 20 минут с другой.

3. Морковные чипсы

Это вкусняшка из сладкого арсенала, но легко может составить конкуренцию своим «соленым собратьям». Тарелка пустеет незаметно, особенно если в твоей компании есть любители корицы.

Тебе понадобятся:

3 крупные моркови

2 столовые ложки оливкового масла

½ чайной ложки молотой корицы

¼ чайной ложки молотого имбиря

Морковь вымыть, почистить, обсушить и нарезать полосками или кольцами. Посыпать имбирем и корицей, взбрызнуть оливковым маслом. Выложить на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут. Потом вытащить противень и дать чипсам минут 5 настояться, чтоб они подсохли и «захрустели»

4. Чипсы из баклажанов с соусом Песто

Все поклонницы здорового питания обязательно полюбят этот рецепт! Минимум калорий и максимум пользы.

Тебе понадобятся:

1 большой баклажан

2 столовые ложки оливкового масла

Для соуса:

1 зубчик чеснока

¼ стакана оливкового масла

связка свежего базилика

½ стакана несолёных орехов кешью

Нарезать баклажаны тонкими кольцами (чем тоньше, тем быстрее они пропекутся и больше будут хрустеть), взбрызнуть оливковым маслом, выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут. Достать из духовки, перевернуть баклажаны и выпекать еще минут 10. Для соуса просто взбей чеснок, оливковое масло, базилик, орешки и соль в блендере.

5. Чипсы из цуккини с пармезаном

Это самый калорийный рецепт из всех, но на выходных после тяжелой недели можно себя немного и побаловать. В любом случае, это гораздо лучше покупных картофельных чипсов с литрами масла и тонной ароматизаторов.

Тебе понадобятся:

2 кабачка цуккини

¼ стакана тертого пармезана

¼ стакана панировочных сухарей

¼ стакана молока

2 столовые ложки оливкового масла

соль, перец и специи по вкусу