Пн, 7.01.2019
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Похрустеть под сериал: ТОП-5 рецептов полезных чипсов

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Чипсы.

ФОТО: SCANPIX

Иногда очень хочется чем-то похрустеть, особенно под фильм или сериал. Глаза предательски поглядывают в магазине на покупные вреднющие чипсы, а совесть почему-то замолкает. Не поддавайся искушениям! Мы нашли для тебя полезную и очень вкусную альтернативу, пишет beauty.

1. Чипсы из лаваша со средиземноморским соусом

Это божественно вкусно, и при этом элементарно в приготовлении. И по времени займет минут 5, так в что в рекламных паузах успеешь сделать добавку.

Тебе понадобятся:

  • лаваш
  • сливочное масло
  • любимые приправы (мы советуем паприку и красные перец)

Для соуса:

  • ¼ стакана феты
  • ½ стакана греческого йогурта
  • ¼ стакана оливок
  • 1 зубчик чеснока
  • цедра лимона
  • сок из половины лимона
  • соль
  1. Смажь лаваш сливочным маслом, посыпь специями и порежь, как тебе нравится: на квадраты, круги, ромбики, треугольники, звездочки…
  2. Выложи на противень кусочки лаваша и выпекай 7-10 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов.
  3. Чтобы сделать эту закуску интереснее для большой компании, подготовь разные соусы. Мы советуем тебе средиземноморский. Просто перемешай все ингредиенты из рецепта в блендере.

2. Чипсы из свеклы

Мало того, что это очень полезно и очень вкусно благодаря необычному сладковатому привкусу, так еще и оригинально смотрится на столе. Скорей готовь и удиви друзей и семью!

Тебе понадобятся:

  • 4 большие свеклы
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • соль, перец по вкусу
  1. Свеклу следует очистить от кожуры и порезать кружочками.
  2. Положить их в миску, полить оливковым маслом, посолить, поперчить и перемешать.
  3. Выложить на лист пергаментной бумаги на противень и поставить, в предварительно разогретую до 160 градусов, духовку.
  4. Пропекать 20 минут с одной стороны, затем перевернуть и еще 20 минут с другой.

3. Морковные чипсы

Это вкусняшка из сладкого арсенала, но легко может составить конкуренцию своим «соленым собратьям». Тарелка пустеет незаметно, особенно если в твоей компании есть любители корицы.

Тебе понадобятся:

  • 3 крупные моркови
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • ½ чайной ложки молотой корицы
  • ¼ чайной ложки молотого имбиря
  1. Морковь вымыть, почистить, обсушить и нарезать полосками или кольцами.
  2. Посыпать имбирем и корицей, взбрызнуть оливковым маслом.
  3. Выложить на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут.
  4. Потом вытащить противень и дать чипсам минут 5 настояться, чтоб они подсохли и «захрустели»

4. Чипсы из баклажанов с соусом Песто

Все поклонницы здорового питания обязательно полюбят этот рецепт! Минимум калорий и максимум пользы.

Тебе понадобятся:

  • 1 большой баклажан
  • 2 столовые ложки оливкового масла

Для соуса:

  • 1 зубчик чеснока
  • ¼ стакана оливкового масла
  • связка свежего базилика
  • ½ стакана несолёных орехов кешью
  1. Нарезать баклажаны тонкими кольцами (чем тоньше, тем быстрее они пропекутся и больше будут хрустеть), взбрызнуть оливковым маслом, выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
  2. Достать из духовки, перевернуть баклажаны и выпекать еще минут 10.
  3. Для соуса просто взбей чеснок, оливковое масло, базилик, орешки и соль в блендере.

5. Чипсы из цуккини с пармезаном

Это самый калорийный рецепт из всех, но на выходных после тяжелой недели можно себя немного и побаловать. В любом случае, это гораздо лучше покупных картофельных чипсов с литрами масла и тонной ароматизаторов.

Тебе понадобятся:

  • 2 кабачка цуккини
  • ¼ стакана тертого пармезана
  • ¼ стакана панировочных сухарей
  • ¼ стакана молока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • соль, перец и специи по вкусу
  1. Цуккини нарезать как можно более тонкими кольцами.
  2. Пармезан, сухари, соль, перец и специи перемешать в миске.
  3. Обмакнуть кольца цуккини в молоко и обвалять в панировке.
  4. Выложить на противень, смазанный маслом и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, где-то на полчаса. Поглядывайте на чипсы, чтоб они не подгорели и при этом хорошо подсохли.

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