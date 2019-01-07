Косметолог поделился бьюти-приемами Меган Маркл, которые доступны любой из нас

Меган Маркл не раз говорила, что своим цветущим видом обязана дорогой косметике Смотреть галерею 37-летняя Меган Маркл потрясающе выглядит даже с минимумом косметики на лице. Без сомнений, это заслуга целого штата бьюти-специалистов, которые регулярно проводят косметические процедуры и советуют герцогине, какие уходовые средства использовать на ежедневной основе.

Еще до того, как стать женой принца Гарри, Меган не раз публично рассказывала о своей любви к премиальной косметике. По словам знаменитости, своим сияющим цветом лица она была обязана именно дорогостоящим средствам. Однако косметолог Маркл Николас Джосс уверен, что уход герцогини эффективен не только из-за них.

В интервью порталу Refinery 29 он рассказал об очень простом бьюти-секрете, который полюбился Меган много лет назад. По словам специалиста, одно из самых действенных средств для лица это... домашняя маска! «Я очень люблю домашние маски для лица. Их очень легко и абсолютно не затратно делать. Большинство моих клиенток просто обожает их», — говорит Николас.