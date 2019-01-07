Косметолог поделился бьюти-приемами Меган Маркл, которые доступны любой из нас

Высокий статус обязывает Меган Маркл в любое время дня и ночи выглядеть на все сто. Герцогиня тратит немало времени и средств на бьюти-процедуры. Однако ее косметолог рассказал, что Меган любит использовать и народные рецепты красоты, пишет Woman.
Меган Маркл не раз говорила, что своим цветущим видом обязана дорогой косметике Смотреть галерею 37-летняя Меган Маркл потрясающе выглядит даже с минимумом косметики на лице. Без сомнений, это заслуга целого штата бьюти-специалистов, которые регулярно проводят косметические процедуры и советуют герцогине, какие уходовые средства использовать на ежедневной основе.
Еще до того, как стать женой принца Гарри, Меган не раз публично рассказывала о своей любви к премиальной косметике. По словам знаменитости, своим сияющим цветом лица она была обязана именно дорогостоящим средствам. Однако косметолог Маркл Николас Джосс уверен, что уход герцогини эффективен не только из-за них.
В интервью порталу Refinery 29 он рассказал об очень простом бьюти-секрете, который полюбился Меган много лет назад. По словам специалиста, одно из самых действенных средств для лица это... домашняя маска! «Я очень люблю домашние маски для лица. Их очень легко и абсолютно не затратно делать. Большинство моих клиенток просто обожает их», — говорит Николас.
Джосс раскрыл состав любимой маски Меган Маркл. По его словам, герцогиня любит наносить на лицо смесь кокосового масла и куркумы. Такая маска успокаивает и увлажняет кожу, а также борется с воспалениями, обладает осветляющим эффектом. Еще одно любимое hand-made средство королевской особы — овсяно-медовый скраб для лица. Бьюти-эксперт утверждает, что это незатейливая смесь поможет нежно очистить кожу и избавиться от прыщей.