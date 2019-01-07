32-летняя актриса без матки мечтает о ребенке

- Во время съемок телешоу «Девчонки» я носила искусственный живот и гладила его с таким удовлетворением, что даже коллеги-мужчины были со мной осторожны и по-особенному смотрели на меня… Вместе с тем как росло мое осознание, что я хочу ребенка, я убеждалась: что-то не так с моей маткой, - рассказала Данэм в интервью американской версии журнала Vogue. - В августе боль стала невыносимой. Врачи не могли ничего объяснить… Я не могла больше нормально работать.