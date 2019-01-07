32-летняя актриса без матки мечтает о ребенке

32-летнюю Лину Данэм («Девчонки», «Американская история ужасов: Культ») бросил жених, она перенесла тяжелую операцию, но не оставила мечты о ребенке, пишет Eg.ru.
Данэм многого добилась в жизни. Снялась в нескольких популярных фильмах и сериалах, стала не только актрисой, но и режиссером, продюсером и сценаристом. Написала несколько книг. В 2013 году вошла в число ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Вот только в личной жизни ее преследуют несчастье за несчастьем.
Началось с того, что в результате заболевания эндометриозом Лине около года назад удалили матку. А ведь она больше всего на свете хотела стать матерью.
- Во время съемок телешоу «Девчонки» я носила искусственный живот и гладила его с таким удовлетворением, что даже коллеги-мужчины были со мной осторожны и по-особенному смотрели на меня… Вместе с тем как росло мое осознание, что я хочу ребенка, я убеждалась: что-то не так с моей маткой, - рассказала Данэм в интервью американской версии журнала Vogue. - В августе боль стала невыносимой. Врачи не могли ничего объяснить… Я не могла больше нормально работать.
Когда сил терпеть боль не осталось, Лина решилась на удаление матки. На нервной почве возникло обсессивно-компульсивное расстройство, с которым она боролась антидепрессантами. Не выдержав, женщину оставил бойфренд - гитарист и вокалист инди-рок-группы Джек Антонофф.
Но Лина стойко выдержала очередной удар судьбы. Спустя девять месяцев после операции она поделилась, что ее «тело почти исцелено, но она видит новую рану на сердце каждый день», однако «нашла путь к себе»: перед Новым годом Лина призналась, что не оставила мысль стать матерью. Весной она хочет взять приемного ребенка.