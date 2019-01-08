Что может рассказать о мужчине месяц его рождения. Проверьте своего избранника!

Вот каким может быть характер вашего избранника в зависимости от его месяца рождения

Мужчина-Январь

Если ваш партнер родился в этом месяце, то знайте, что вам очень повезло! Январские мужчины очень надежны и всегда готовы поддержать в трудную минуту. Маленький нюанс: ваш избранник добр и покладист, но только до тех пор, пока не задето его самолюбие!

Мужчина-Февраль

Хотя у февральского мужчины чувствительная и нежная душа, он прекрасно справляется с любыми жизненными трудностями. А вот в общении он бывает крайне упрям, поскольку не нуждается ни в ничьих советах.

Мужчина-Март

Этих мужчин недаром часто сравнивают с мартовскими котами. Они очень обходительны с дамами и прекрасно владеют собой. Нужно очень постараться, чтобы вывести из равновесия мужчину, родившегося в марте!

Мужчина-Апрель

Хотите, чтобы рядом с вами был настоящий рыцарь? Тогда остановите свой выбор на апрельском мужчине. Парни, рожденные в этом месяце, стремятся к совершенству во всем, в том числе, и в любви!

Мужчина-Май

Эти мужчины прекрасно подходят для семьи! Как правило, они верны и очень внимательны к своим спутницам жизни. Вот только есть одна проблемка: что парень, рожденный в мае, решил, то и сделает! Переубедить его практически невозможно.

Мужчина-Июнь

Июньские мужчины хорошо разбираются в женской психологии, поэтому многие девушки готовы доверить им самые сокровенные тайны. Если ваш парень родился в этом месяце, готовьтесь к тому, что у него будет много подружек. Вот только ревновать совсем не стоит!

Мужчина-Июль

Щедрость и альтруизм - вот отличительные черты парня, рожденного в этом месяце. Мужчина-Июль готов поделиться с той, которую любит, всем, что у него есть. Но взамен потребует безупречной верности и честности во всем.

Мужчина-Август

Уверенный, рассудительный, но немного раздражительный - вот как описывают характер парня, рожденного в этом месяце. Эти мужчины умеют брать на себя ответственность и часто добиваются больших успехов в жизни.

Мужчина-Сентябрь

Эти индивидуалисты обладают высоким интеллектом и собственным чувством стиля. Мужчина, рожденный в сентябре, не склонен к конфликтам и всегда готов извиниться, если неправ.

Мужчина-Октябрь

Эти парни отличаются принципиальностью, но очень не любят, когда их загоняют в жесткие рамки. В любви октябрьский мужчина предпочитает хранить верность свое избраннице, поскольку не любит перемен в отношениях.

Мужчина-Ноябрь

Парни, рожденные в этом месяце, способны найти общий язык с кем угодно. Только учтите тот факт, что периодически ноябрьскому мужчине нужно уединение. Иначе он может стать очень раздражительным и язвительным!

Мужчина-Декабрь

Если ваш партнер родился в этом месяце, то вы вряд ли часто будете видеть его дома. А все потому, что он очень трудолюбив! Декабрьские мужчины часто являются профессионалами своего дела и делают стремительную карьеру.