Что разрушает женственность: действия которые лишают женщин шарма и привлекательности

Так, например, даме больше не обязательно быть женственной, чтобы добиваться уважения, внимания и успеха, пишет joinfo.ua. Впрочем, большинство всё ещё активно использует «классические женские штучки», которые могут дать им преимущество. Вот только это не всегда получается, поскольку женственность очень легко растерять. Что же именно сильнее всего мешает дамам быть женственными.

Мужские обязанности

Как доказал опыт ещё советских женщин – дама может справиться с любыми мужскими обязанностями. Но вот быть одновременно и женственной, и бригадиром шпалоукладчиков – как-то не получается. И так, к сожалению, с большинством мужских обязанностей. Да, дама может переиграть мужчин по их правилам, но для это придётся самой стать такой, как они.

Работа, не приносящая удовольствия

Это изматывает и приносит стресс. А стресс, как известно, убивает как мужественность, так и женственность. Человек превращается в «функциональную единицу», основная задача которой – выполнять свою работу хотя бы средне. Да, это реально. Но для женственности это губительно. Даже если обязанности являются в принципе женскими, но совершенно неинтересными и нежеланными.

Суета

И реакция на стресс, и его причина. Если постоянно тратить свою психическую энергию на всякую ерунду, то на самое важное её не останется. Поэтому стоит избавиться от всего лишнего и ненужного в своей жизни.

Неправильные стрижкиr

Да, некоторым дамам идут короткие волосы, но увы, с женственностью они слабо коррелируют. Тут, скорее, речь о практичности, энергичности и активности. Довольно типичных мужских качествах. Хотя некоторых это в женщинах и привлекает.

Проблемы со сном

Для того, чтобы чувствовать себя нормально, дамам необходимо 7, а то и 8 часов полноценного сна. Только тогда и кожа будет нормального оттенка, и мешков под глазами не будет, да и в целом, серьёзно улучшится самочувствие и настроение. Но сон должен быть не только правильным по количеству – важно ещё и его качество.

Мужские привычки

Да, очень важно разделять интересы своего партнёра или мужа, но погружаться в них вот так «с головой» - не стоит. Всё же мужские развлечения – удел мужчин. Хотя бы потому, что это реально разрушает женственность.

Отсутствие подруг