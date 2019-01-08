Похудение под гипнозом – правда или миф: стоит ли полагаться на данный метод

Народные знахари и специалисты по гипнозу уверяют, что похудеть под гипнозом легко и просто. Однако, не все так однозначно, сообщает joinfo.ua.

На первый взгляд похудение под гипнозом кажется отличной идеей – не нужно ограничивать себя в питании, заниматься спортом. Мол, просто сидишь в удобном кресле и худеешь. Но так ли это на самом деле?

Как работает этот метод

Всех желающих без усилий сбросить лишние килограммы спешим разочаровать. Если вы думаете, что гипнотизёр погрузит вас в глубокий сон, и, проснувшись, вы заметите результат похудения, вы глубоко ошибаетесь.

На самом деле, специалист попросит вас расслабиться, и когда вы будете настроены его слушать, а лишние мысли покинут вашу голову, гипнотизер начнет внушать вам, что нужно правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и так далее. То есть слышать вы будете элементарные вещи, о которых наверняка знали и до этого.

Мнение ученых

Научно методология похудения под гипнозом пока не доказана. Есть некоторые исследования, которые утверждают, что гипноз может помочь вам похудеть и, в частности, изменить некоторые ваши привычки. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале клинического и экспериментального гипноза, гипноз помог некоторым женщинам начать вести правильный образ и, как следствие, избавиться от лишнего веса.

В связи с этим британские ученые установили связь между гипнотерапией и выделением пептидов, контролирующих чувство сытости.

Мнение редакции

Редакция Krasotka.ee считает, что если у вас есть цель похудеть, вы можете справиться с этим и самостоятельно. Все, что нужно – настроить свое сознание на то, что вы станете более красивыми, перестанете болеть, будете больше двигаться, а качество вашей жизни изменится в лучшую сторону.

Нужно ли тратить деньги на гипнозы и другие не доказанные наукой методы – решать вам. Мы, со своей стороны, рекомендуем обращаться за помощью к опытным диетологам и фитнес-тренерам, которые научат вас правильно питаться и соблюдать нагрузки, чтобы быстро и без вреда для здоровья оказаться в комфортном для вас весе.