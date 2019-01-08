Как найти хорошего косметолога: Топ-6 показателей что мастера пора менять

Если вас интересует вопрос о том, как найти хорошего косметолога, то, прежде всего, следует выяснить, каких мастеров-шарлатанов следует избегать. Обратите внимание на 6 факторов, если они совершенно не присущи вашему мастеру, то считайте, что вам повезло, ну а если с описанным ниже вы сталкиваетесь часто, то начинайте искать нового косметолога, советует Joinfo.ua.

Одинаковый подход ко всем клиентам

Вы, вероятно, читали отзывы о специалистах и смотрели на их работу, прежде чем записаться на прием. Вызвать опасения должен тот факт, что мастер нахваливает свой «фирменный стиль», который он использует уже много лет и «никто не жаловался». Так вот, хороший косметолог ищет индивидуальный подход к каждому клиенту. А под «фирменным стилем» может скрывать недостаток опыта и знаний.

Если вы решили пройти определенную процедуру, заранее убедитесь, что все необходимое оборудование имеется в клинике. Некоторые клиники предлагают альтернативные процедуры в зависимости от того, какие продукты у них есть. Но результат может отличаться от того, что вы ожидаете.

Специалист может не обращать внимания на ваш возраст и дать вам совет выбрать более мощную процедуру в качестве профилактической меры. Это происходит потому, что косметические средства для зрелой кожи стоят дороже и выгоднее для салона, но для вас они могут быть вредны.

Что делать: если вы впервые посещаете специалиста, запишите все, что он рекомендует, и найдите информацию о процедурах и продуктах в Интернете. Не соглашайтесь сразу на все - лучше дать себе время подумать.

Разное восприятие красоты

Вы идете в клинику, просто хотите сделать массаж и чистку лица, чтобы повысить свою самооценку и выглядеть потрясающе. Но доктор пытается убедить вас, что ваше лицо «устарело», и предлагает заполнить носогубные складки и слезную канавку наполнителями, создать V-образное лицо, добавить в 2 раза больше объема губам, чтобы вы выглядели как современная девушка.

Что делать: продолжайте искать специалиста, который знает достаточно об анатомии лица и уважает правильные пропорции.

Вы проходите процедуры слишком часто

Есть некоторые процедуры, которые показывают заметные результаты через определенное время. Например, после биоревитализации или мезотерапии вам следует подождать 2 недели, прежде чем назначить следующий прием. Только так вы сможете увидеть результаты и решить, хотите ли вы повторить процедуру.

Косметологи заинтересованы в продаже как можно большего количества процедур и обычно советуют записаться на прием через неделю или раньше. К чему это приведет? Лицо начнет отекать и покрываться раздражениями от перегруженности и чрезмерного воздействия.