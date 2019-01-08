Как найти хорошего косметолога: Топ-6 показателей что мастера пора менять

Косметологические клиники часто привлекают клиентов, обещая нереальные результаты, привлекательные скидки и специальные предложения. Поэтому важно взвесить все "за" и "против", чтобы не испортить настроение и свою внешность, особенно если вы намереваетесь пройти дорогостоящие процедуры.
Если вас интересует вопрос о том, как найти хорошего косметолога, то, прежде всего, следует выяснить, каких мастеров-шарлатанов следует избегать. Обратите внимание на 6 факторов, если они совершенно не присущи вашему мастеру, то считайте, что вам повезло, ну а если с описанным ниже вы сталкиваетесь часто, то начинайте искать нового косметолога, советует Joinfo.ua.
Одинаковый подход ко всем клиентам
Вы, вероятно, читали отзывы о специалистах и смотрели на их работу, прежде чем записаться на прием. Вызвать опасения должен тот факт, что мастер нахваливает свой «фирменный стиль», который он использует уже много лет и «никто не жаловался». Так вот, хороший косметолог ищет индивидуальный подход к каждому клиенту. А под «фирменным стилем» может скрывать недостаток опыта и знаний.
Если вы решили пройти определенную процедуру, заранее убедитесь, что все необходимое оборудование имеется в клинике. Некоторые клиники предлагают альтернативные процедуры в зависимости от того, какие продукты у них есть. Но результат может отличаться от того, что вы ожидаете.
Специалист может не обращать внимания на ваш возраст и дать вам совет выбрать более мощную процедуру в качестве профилактической меры. Это происходит потому, что косметические средства для зрелой кожи стоят дороже и выгоднее для салона, но для вас они могут быть вредны.
Что делать: если вы впервые посещаете специалиста, запишите все, что он рекомендует, и найдите информацию о процедурах и продуктах в Интернете. Не соглашайтесь сразу на все - лучше дать себе время подумать.
Разное восприятие красоты
Вы идете в клинику, просто хотите сделать массаж и чистку лица, чтобы повысить свою самооценку и выглядеть потрясающе. Но доктор пытается убедить вас, что ваше лицо «устарело», и предлагает заполнить носогубные складки и слезную канавку наполнителями, создать V-образное лицо, добавить в 2 раза больше объема губам, чтобы вы выглядели как современная девушка.
Что делать: продолжайте искать специалиста, который знает достаточно об анатомии лица и уважает правильные пропорции.
Вы проходите процедуры слишком часто
Есть некоторые процедуры, которые показывают заметные результаты через определенное время. Например, после биоревитализации или мезотерапии вам следует подождать 2 недели, прежде чем назначить следующий прием. Только так вы сможете увидеть результаты и решить, хотите ли вы повторить процедуру.
Косметологи заинтересованы в продаже как можно большего количества процедур и обычно советуют записаться на прием через неделю или раньше. К чему это приведет? Лицо начнет отекать и покрываться раздражениями от перегруженности и чрезмерного воздействия.
Что делать: не спешите покупать больше процедур и не ждите чуда даже от самых популярных косметических методов. Например, биоревитализация и мезотерапия могут помочь вам с сухой кожей, поэтому вам следует прекратить процедуры после решения этой проблемы. Согласно исследованиям, они не оказывают антивозрастного эффекта даже после 3 месяцев инъекций.
Косметолог предлагает сделать все процедуры из списка
Предположим, вы решили избавиться от морщин на лбу, но косметолог рекомендует провести очистку пор, химический пилинг, добавить объем с наполнителями и попробовать все процедуры, на которые сейчас скидки.
Что делать: научитесь говорить «нет», если вы не хотите ничего больше, чем попрощаться с морщинами на лбу.
Обещание нереальных результатов
Как долго результаты будут длиться, зависит от индивидуальных факторов. Вот почему никто не может гарантировать длительный эффект. Например, Ботокс работает от 3 до 6 месяцев, и если ваш косметолог утверждает, что вы забудете о своих морщинах на год или даже на 3 года, это должно вас насторожить, возможно, его знания далеки от профессиональных.
Что делать: не верьте преувеличенным обещаниям. Единственный способ узнать, как долго будут длиться результаты, - это подождать и посмотреть.
Вы подсели на процедуры
Если вы еще не встали со стула после процедуры, но вам уже сказали, что, если вы не закажете новую на завтра, ваши проблемы вернутся и могут стать еще хуже. Не верьте этому. Конечно, если вы прекратите посещать косметолога, ваша кожа со временем вернется к своему первоначальному состоянию. Но ничего страшного не произойдет, и вы не станете на 10 лет старше за одну ночь.
Что делать: вежливо откажитесь и скажите, что назначите встречу, когда будете готовы.
Пока вы ищете нового косметолога, уход за кожей лица прекращать нельзя. Ежедневное очищение, увлажнение и насыщение полезными витаминами кожи можно успешно проводить при помощи домашних средств. Но помните, что уход за лицом требует бережности и знания элементарных правил. Ведь именно кожа лица отражает здоровье нашего организма и наш возраст. И часто причиной плохого состояния кожных покровов становится неумение правильно заботиться о ней.