Какие витамины помогут укрепить иммунитет ребенка

Витамин С присутствующий во фруктах и ​​зеленых листовых овощах, повышает выработку лейкоцитов и антител, а также повышает уровень цитокинов, что увеличивает защиту от вирусных инфекций. Он также усиливает уровень холестерина, уменьшая накопление жира в артериях и защищая от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, будучи антиоксидантом, он также защищает от многих видов рака.

Хотя витамин Е еще не изучен, он важнее, чем витамин С, с точки зрения его влияния на иммунную систему. Этот витамин стимулирует выработку клеток, ответственных за выявление и уничтожение не только патогенных микроорганизмов, но и раковых клеток. Также он способствует созданию В-лимфоцитов, ответственных за выработку антител. Витамин Е содержится в оливковом масле, рыбе, орехах, шпинате, брокколи.

Цинк участвует в образовании лейкоцитов, а также повышает защиту по отношению к вирусам. Чтобы укрепить иммунную систему в рационе должны быть присутствовать морепродукты, красное мясо, цельное зерно.