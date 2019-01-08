Какие витамины помогут укрепить иммунитет ребенка

К сожалению, не существует способа, который на 100% защитит ребенка от всех простуд и инфекций. Но есть витамины, которые могут помочь иммунной системе детей быть настолько сильной, насколько это возможно. Ivona расскажет, какие витамины должны присутствовать в рационе ребенка.
Витамин С присутствующий во фруктах и зеленых листовых овощах, повышает выработку лейкоцитов и антител, а также повышает уровень цитокинов, что увеличивает защиту от вирусных инфекций. Он также усиливает уровень холестерина, уменьшая накопление жира в артериях и защищая от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, будучи антиоксидантом, он также защищает от многих видов рака.
Хотя витамин Е еще не изучен, он важнее, чем витамин С, с точки зрения его влияния на иммунную систему. Этот витамин стимулирует выработку клеток, ответственных за выявление и уничтожение не только патогенных микроорганизмов, но и раковых клеток. Также он способствует созданию В-лимфоцитов, ответственных за выработку антител. Витамин Е содержится в оливковом масле, рыбе, орехах, шпинате, брокколи.
Цинк участвует в образовании лейкоцитов, а также повышает защиту по отношению к вирусам. Чтобы укрепить иммунную систему в рационе должны быть присутствовать морепродукты, красное мясо, цельное зерно.
Селен стимулирует активизацию Т-лимфоцитов и их действие против патогенов и раковых клеток. Селен присутствует в морепродуктах, орехах, злаковых.