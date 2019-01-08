Десять главных вопросов о кератиновом выпрямлении волос

Безобидно ли кератиновое выпрямление, как часто нужно проводить эту процедуру, и сделает ли она волосы гуще, рассказывает стилист-парикмахер Екатерина Миняйло.
1. Может ли кератиновое выпрямление навредить волосам
В целом это довольно безобидная процедура, но при условии, что ты попала в руки не просто опытного мастера, который специализируется только на выпрямлении волос, а к мастеру-парикмахеру. Последний, как правило, хорошо разбирается в структурах и типах волос, а значит, способен подобрать необходимые препараты конкретно под тебя, сообщает lady.mail.ru. Если же подобных знаний у человека нет, последствия могут быть плачевными, ведь на заключительном этапе происходит обработка волос утюжком, при неправильно выставленной температуре их можно просто сжечь.
2. Как проходит процедура
Выпрямление должно начинаться с диагностики волос. Далее их моют специальным шампунем. Некоторые мастера предлагают пропустить данный этап, но это в корне неправильно, поскольку для процедуры важно, чтобы волос был максимально раскрыт и очищен. После сушки волос на них наносят кератиновый состав и выдерживают его 15—30 минут. Потом опять сушат волосы и в конце обрабатывают пряди утюжком. Все эти манипуляции требуют времени, поэтому в среднем процедура занимает 2—3 часа.
3. Каких веществ не должно быть в составе для выпрямления
В первых препаратах для выпрямления содержался формальдегид. Яд, который мог нанести сильный вред не только волосам, но и дыхательным путям. Сегодня, когда технологии шагнули далеко вперед (то же самое касается и химической завивки), этот компонент исчез из состава средств для выпрямления.
4. Как часто нужно повторять процедуру
В среднем для поддержания эффекта достаточно делать кератиновое выпрямление два раза в год. Но, если волос пористый, кудрявый, с пустотами, чтобы добиться нужного результата, придется посещать мастера раз в 2—3 месяца, пока кератин не накопится в волосах. Так что обладательницам афрокудрей не стоит переживать, если вначале гладкость будет держаться всего 60—90 дней. Это нормально. Однако все эти моменты мастер должен заранее обговорить c клиентом.
5. Что будет с волосами, когда ты перестанешь подпитывать их кератином
Примерно через полгода кератин вымоется из волос, и они придут в то состояние, в котором были изначально, никаких ухудшений ты не заметишь. Но есть один нюанс: если волосы изначально были проблемными, то тебе может показаться, что ситуация ухудшилась, ведь кератин поддерживал их здоровый вид.
Кстати, если бы ты делала химию, то для того, чтобы полностью избавиться от нее, тебе пришлось бы срезать волосы, но когда речь идет о кератиновом выпрямлении подобных радикальных мер не требуется.
6. Будут ли волосы блестеть и лучше расти после подпитки кератином
Интенсивнее расти волосы не будут хотя бы потому, что кератиновый состав не наносится на кожу головы, он не проникает в корни. По этой же причине он не влияет и на выпадение волос. Если такая проблема возникает, скорее всего, дело не в выпрямлении.
А вот мягкость и блеск гарантированы. Даже если у тебя от природы толстые, плотные, прямые волосы, кератин придаст им блеск. И этот эффект останется дольше, чем выпрямительные свойства. Еще один бонус: после мытья головы время сушки волос, прошедших процедуру кератинового выпрямления, сокращается как минимум в два раза. Также они станут легче расчесываться.
7. Кому не надо делать процедуру
Наличие аллергии на бытовую химию и косметику — противопоказание. Не стоит делать кератиновое выпрямление беременным и кормящим матерям, хотя многие производители уверяют, что никаких последствий не будет, но лучше не рисковать.
«Не рекомендуется делать данную процедуру обладательницам тонких, негустых волос. От самого кератинового выпрямления ничего плохого с волосами не случится, просто, скорее всего, они будут смотреться не очень хорошо», - предупреждает стилист-парикмахер Екатерина Миняйло
Если волосы сильно испорчены химической обработкой и другими манипуляциями (пушатся, не слушаются), иногда стоит повременить с выпрямлением. Лучше сначала сделать увлажняющий уход, и только после этого заполнить пустоты кератином и закрыть их. Уход и кератиновое выпрямление можно провести в один день, но если тебе нужен комплекс процедур, запасись терпением. Вылечи волосы как следует, а потом уже выпрямляй.
8. Можно ли красить волосы и выпрямлять в один день
Окрашивание и кератиновое выпрямление можно делать в один день. Это даже хорошо. Сначала мы наполняем волос красящим пигментом, потом кератином, а в финале запаиваем его, благодаря чему цвет дольше останется насыщенным. Но это не означает, что надо обязательно соединять эти две процедуры.
Что действительно важно помнить: после кератина окрашивать волосы можно не раньше чем через две недели, в противном случае ты можешь сократить длительность эффекта от выпрямления.
9. Как ухаживать за волосами после процедуры
В течение суток мыть волосы нельзя. Но когда 24 часа пройдет, можешь возвращаться к своей привычной жизни, главное, пользоваться бессульфатными средствами, поскольку они не так сильно открывают волос, как обычные шампуни, а значит, кератин не будет быстро выходить.
Кстати, после процедуры нежелательно даже попадать под небольшой дождь. Вода может сократить длительность эффекта. Если такое все же случилось, не паникуй: высуши волосы до конца, а по неровным прядям (если они есть), пройдись один раз утюжком на минимальной температуре.
10. Что делать, если тебе испортили волосы во время выпрямления
Если волос стал сухим или его вообще сожгли, единственный выход в такой ситуации — отстричь ту часть, которая пострадала больше всего, обычно это кончики. На остальную длину волос делай восстанавливающие процедуры без использования термоприборов: масла и маски. Естественно, уход должен быть в системе, ведь если ты один раз сделаешь маску для волос, эффекта не будет.