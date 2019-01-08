Десять главных вопросов о кератиновом выпрямлении волос

1. Может ли кератиновое выпрямление навредить волосам

В целом это довольно безобидная процедура, но при условии, что ты попала в руки не просто опытного мастера, который специализируется только на выпрямлении волос, а к мастеру-парикмахеру. Последний, как правило, хорошо разбирается в структурах и типах волос, а значит, способен подобрать необходимые препараты конкретно под тебя, сообщает lady.mail.ru. Если же подобных знаний у человека нет, последствия могут быть плачевными, ведь на заключительном этапе происходит обработка волос утюжком, при неправильно выставленной температуре их можно просто сжечь.

2. Как проходит процедура

Выпрямление должно начинаться с диагностики волос. Далее их моют специальным шампунем. Некоторые мастера предлагают пропустить данный этап, но это в корне неправильно, поскольку для процедуры важно, чтобы волос был максимально раскрыт и очищен. После сушки волос на них наносят кератиновый состав и выдерживают его 15—30 минут. Потом опять сушат волосы и в конце обрабатывают пряди утюжком. Все эти манипуляции требуют времени, поэтому в среднем процедура занимает 2—3 часа.

3. Каких веществ не должно быть в составе для выпрямления

В первых препаратах для выпрямления содержался формальдегид. Яд, который мог нанести сильный вред не только волосам, но и дыхательным путям. Сегодня, когда технологии шагнули далеко вперед (то же самое касается и химической завивки), этот компонент исчез из состава средств для выпрямления.

4. Как часто нужно повторять процедуру

В среднем для поддержания эффекта достаточно делать кератиновое выпрямление два раза в год. Но, если волос пористый, кудрявый, с пустотами, чтобы добиться нужного результата, придется посещать мастера раз в 2—3 месяца, пока кератин не накопится в волосах. Так что обладательницам афрокудрей не стоит переживать, если вначале гладкость будет держаться всего 60—90 дней. Это нормально. Однако все эти моменты мастер должен заранее обговорить c клиентом.

5. Что будет с волосами, когда ты перестанешь подпитывать их кератином

Примерно через полгода кератин вымоется из волос, и они придут в то состояние, в котором были изначально, никаких ухудшений ты не заметишь. Но есть один нюанс: если волосы изначально были проблемными, то тебе может показаться, что ситуация ухудшилась, ведь кератин поддерживал их здоровый вид.

Кстати, если бы ты делала химию, то для того, чтобы полностью избавиться от нее, тебе пришлось бы срезать волосы, но когда речь идет о кератиновом выпрямлении подобных радикальных мер не требуется.

6. Будут ли волосы блестеть и лучше расти после подпитки кератином