Из йоги в постель: десять слишком сексуальных асан

1. Поза плуга — Халасана

Как. Ляг на спину, подтяни колени к груди (на выдохе, само собой), перекатом закинь стопы за голову. Вес тела перенеси на лопатки (а не на шею или голову). Ноги держи прямыми.

Зачем. Для максимально глубокого проникновения.

2. Наклон с широко расставленными ногами — Прасарита Падоттанасана

Как. Расставь ноги шире плеч (примерно, в 2—2,5 раза шире), положи ладони на бедра (пока на свои), держи корпус ровно, наклонись вперед и поставь руки на пол на одной линии со стопами. Сделай несколько вдохов и выдохов и плавно опусти макушку на пол.

Зачем. Так партнер сможет максимально упереться в переднюю стенку влагалища, а ты — достичь яркого оргазма от стимуляции точки G. Кстати, говорят, эта асана еще и от депрессии спасает.

3. Собака мордой вниз — Адхо Мукха Шванасана

Как. Вставай на четвереньки, ладони на ширине плеч, пальцы и стопы смотрят только вперед. Прогнись в пояснице, с выдохом оттолкнись руками от пола, ягодицы направляй назад и вверх. Руки, шею, спину вытягивай в одну линию. Затем выпрями колени и прижми пятки к полу.

Зачем. Догги-стайл в спортивном прочтении. И точка G снова скажет вам спасибо множественным оргазмом.

4. Собака мордой вниз на трех ногах — Три Пада Адху Мукха Шванасана

Как. Проще всего повторить эту асану — войти в нее из Собаки мордой вниз. Соедини стопы так, чтобы большие пальцы касались друг друга. Перенеси вес на руки и на левую ногу, а правую подними вверх. Старайся держать плечи и бедра параллельно полу (все-таки мы про спорт), смотри на живот или на ногу, оставшуюся на полу, чтобы сохранять баланс.

Зачем. По сути, эта поза так же полезна, как и классическая Собака, но дает гораздо больше пространства для маневра. А теперь забудь про спорт и то, что нужно держать бедра параллельно полу, начни разворачивать бедро, чтобы увеличить угол «попадания».

5. Поза моста — Сету Бандхасана