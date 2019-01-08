Из йоги в постель: десять слишком сексуальных асан

Если мотивации для занятий спортом ради красивой попы, фигуры или фотографии в «Одноклассниках» тебе недостаточно, то мы предлагаем изучать эти асаны, чтобы воспользоваться ими в необычном месте — в постели, пишет lady.mail.
1. Поза плуга — Халасана
Как. Ляг на спину, подтяни колени к груди (на выдохе, само собой), перекатом закинь стопы за голову. Вес тела перенеси на лопатки (а не на шею или голову). Ноги держи прямыми.
Зачем. Для максимально глубокого проникновения.
2. Наклон с широко расставленными ногами — Прасарита Падоттанасана
Как. Расставь ноги шире плеч (примерно, в 2—2,5 раза шире), положи ладони на бедра (пока на свои), держи корпус ровно, наклонись вперед и поставь руки на пол на одной линии со стопами. Сделай несколько вдохов и выдохов и плавно опусти макушку на пол.
Зачем. Так партнер сможет максимально упереться в переднюю стенку влагалища, а ты — достичь яркого оргазма от стимуляции точки G. Кстати, говорят, эта асана еще и от депрессии спасает.
3. Собака мордой вниз — Адхо Мукха Шванасана
Как. Вставай на четвереньки, ладони на ширине плеч, пальцы и стопы смотрят только вперед. Прогнись в пояснице, с выдохом оттолкнись руками от пола, ягодицы направляй назад и вверх. Руки, шею, спину вытягивай в одну линию. Затем выпрями колени и прижми пятки к полу.
Зачем. Догги-стайл в спортивном прочтении. И точка G снова скажет вам спасибо множественным оргазмом.
4. Собака мордой вниз на трех ногах — Три Пада Адху Мукха Шванасана
Как. Проще всего повторить эту асану — войти в нее из Собаки мордой вниз. Соедини стопы так, чтобы большие пальцы касались друг друга. Перенеси вес на руки и на левую ногу, а правую подними вверх. Старайся держать плечи и бедра параллельно полу (все-таки мы про спорт), смотри на живот или на ногу, оставшуюся на полу, чтобы сохранять баланс.
Зачем. По сути, эта поза так же полезна, как и классическая Собака, но дает гораздо больше пространства для маневра. А теперь забудь про спорт и то, что нужно держать бедра параллельно полу, начни разворачивать бедро, чтобы увеличить угол «попадания».
5. Поза моста — Сету Бандхасана
Как. Ляг на спину, вытяни руки и ноги, потом согни ноги в коленях и придвинь их к ягодицам. Руки положи вдоль корпуса, а на вдохе подними таз максимально вверх. Руками и плечами упирайся в пол, раскрой грудь.
Зачем. Некоторые девушки приходят в удивительное возбуждение в этой позе даже на обычном занятии йогой. Так что, если тебе нужна помощь, чтобы настроиться (отключить мозг от работы и начать получать удовольствие даже им), «Мост» поможет.
6. Поза ребенка — Баласана
Как. Встань на колени, соедини большие пальцы ног и сядь на пятки. Наклонись вперед (как бы между бедер), положи живот на бедра, а лоб на пол.
Зачем. Эта асана аккуратно растягивает бедра и лодыжки, дарит приятное расслабление всему телу. В сексе же подходит гибким девушкам.
7. Поза бабочки — Супта Баддха Конасана
Как. Ляг на спину, согни колени, соедини стопы и придвинь их к бедрам. Разведи колени в стороны и постарайся их опустить на пол (если это возможно).
Зачем. Эта поза позволит тебе почувствовать себя расслаблено и максимально близко к партнеру, а то все сплошные перевернутые собаки, где даже в глаза ему не взглянуть.
8. Поза довольного ребенка — Ананда Баласана
Как. Ляг на спину, подтяни колени к животу, руками захвати внешние стороны стоп, разведи колени, старайся подтягивать бедра и к корпусу, и вниз к полу.
Зачем. Эта поза производит массаж бедренной области и тонизирует мышцы бедер. И дает полную свободу твоей нижней части корпуса.
9. Поза кобры — Бхуджангасана
Как. Ляг на пол лицом вниз, вытяни ноги, держи стопы вместе. Ладони поставь на уровне таза прижми их к полу и начинай тянуть туловище вверх. На полу должен оставаться только низ тела.
Зачем. Эта поза предоставляет уникальный шанс твоему партнеру дотянуться до точки G.
10. Поза трупа — Шавасана
Как. Ляг, расслабь тело, позволь ступням отклониться в разные стороны, растяни руки вдоль тела, чтобы костяшки мизинцев и указательных пальцев лежали на полу. Закрой глаза.
Зачем. Иногда чем проще, тем лучше! В конце концов, женщине иногда тоже нужно отдохнуть и заняться ленивым сексом.