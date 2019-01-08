Узнай всю правду об отбеливании зубов

Об "Air-Flow"

Во многих клиниках процедуру "Эйр Флоу" преподносят как процедуру отбеливания зубов. Это не так. В состав порошка для данной процедуры входит мелкодисперсная сода, которая под большим давлением, пройдя через специальный наконечник, смешивается с водой и подается на поверхность зуба, снимая тем самым мягкие зубные отложения (мягкий зубной налет, налет "курильщика", налет от кофе и чая). При этом зуб приобретает свой естественный цвет - осветляется.

Но не отбеливается!

Лучше использовать процедуру "Эйр-Фло" в комплексе профессиональной гигиены полости рта пред процедурой отбеливания, либо отдельно, например, у пациентов с брекет-системой, когда поддержание необходимой гигиены полости рта затруднено.

Хотелось бы напомнить, что как и любая медицинская процедура, отбеливание зубов имеет показания и противопоказания.

Показания к отбеливанию зубов:

1. Неудовлетворительный цвет зубов

2. Дефект твердых тканей зубов (при некоторых видах флюороза, "тетрациклиновых" зубах)

3. Травма коронки зуба с кровоизлиянием в пульповую камеру (эндоотбеливание).

Противопоказания:

1. Дети, моложе 16 лет

2. Беременность, период лактации

3. Неудовлетворительная гигиена полости рта - отбеливать налёт, зубной камень не только бессмысленно, но и вредно! Поэтому мы настоятельно рекомендуем провести профессиональную гигиеническую чистку полости рта до процедуры отбеливания!

4. Наличие кариеса и воспалительных процессов в полости рта - кариес может быть причиной травмы пульпы (нерва) отбеливающим гелем; воспалительные процессы в полости рта могут усугубиться в процессе отбеливания.

5. Наличие реставраций (пломб) - абсолютное противопоказание только в том случае, если пломбы не состоятельны, то есть вокруг них есть кариес, сколы, микроподтекания. В других случаях это не является противопоказанием, так как после процедуры отбеливания пломбы, коронки, заменяются на новые (так как они не отбеливаются перекисью).

6. Повышенная чувствительность зубов - в данном случае можем рекомендовать процедуру глубокого фторирования до отбеливания и после.

7. Разнородные металлы в полости рта (например, пломба из амальгамы и стальная коронка)

Как влияет отбеливание на структуру твердых тканей зуба?

Что касается исследований, то значительных изменений структур твердых тканей зуба не было выявлено после воздействия соединений перекиси на зуб. Отмечается лишь небольшая деминерализация и обезвоживание твердых тканей зуба, которая восстанавливается после 24 часов после процедуры за счет реминерализующего действия слюны.

Конечно, очень важен показатель pH отбеливающего геля.

Иногда возможно возникновение повышенной чувствительности зубов (гиперестезии), но, через некоторое время, дискомфорт проходит за счет реминерализации эмали ионами слюны. Если повышенная чувствительность отмечается до процесса отбеливания, Процедура глубокого фторирования эмали значительно снижает возможный дискомфорт.

Рекомендации по уходу за отбеленными зубами

Безусловно, для того, чтобы Вы остались довольны результатом, необходимо соблюдать следующие рекомендации после процедуры:

1. "Бесцветная диета" - в течение 3х дней, желательно недели. Не употреблять в пищу красящие продукты, такие как:

- свёкла

- кола, фанта и т. д

- шоколад

- красные вина

- соусы (кетчуп, соевый соус)

- и т. д.

- не курить хотя бы один день

2. Тщательная личная гигиена полости рта (правильная чистка зубов, использование зубных нитей, ирригатора)

3. Профессиональная гигиена полости рта 2 раза в год у Вашего стоматолога

В заключение хочется отметить, что самое главное - следовать рекомендациям Врача.

Не заниматься процессом отбеливания бесконтрольно!

Оптимальная концентрация отбеливающего геля, время экспозиции его на зубах, качественные каппы и нейтральный уровень pH - залог безопасного, эффективного и безболезненного отбеливания зубов.