Как спасти отношения с любимым по знаку Зодиака

Если вы - Овен

Помните, что ваш партнер нуждается во внимании не меньше, чем вы сами. Восхищайтесь любимым человеком как можно чаще!

Если вы - Телец

Научитесь решать все проблемы только сообща со своей половинкой. Идеальные отношения вы сможете построить только на условиях полного равенства!

Если вы - Близнецы

Чтобы вывести свои отношения на новый уровень, вам придется полностью искоренить обыденность. И делать это нужно обоим партнерам!

Если вы - Рак

Вам нужно научиться доверять партнеру. Только учтите, что некоторые откровения стоит оставить при себе!

Если вы - Лев

Никогда не забывайте, что совместная жизнь мало у кого напоминает яркий праздник. Будьте готовы не только к радостным, но и к скучным моментам.

Если вы - Дева

Перестаньте концентрироваться на недостатках партнера, а также не слишком критикуйте себя. И тогда постепенно отношения пойдут на лад.

Если вы - Весы

Вам стоит понять, что не нужно отказываться ради брака от личных интересов и собственных принципов. Согласие супругов во всем — это замечательно, но и меру знать нужно!

Если вы - Скорпион

Запомните раз и навсегда, что отношения с человеком не дают вам право полностью контролировать его жизнь. Учитесь доверять своему партнеру!

Если вы - Стрелец

Постарайтесь задвинуть свой эгоизм на задний план и подумать о том, что важно для партнера. Кроме того, попробуйте проводить со своей второй половинкой больше времени.

Если вы - Козерог

Прежде всего, вам следует отказаться от манипулирования отношениями. Лучше возьмите на вооружение прямоту, честность и открытость!

Если вы - Водолей

Научитесь уступать партнеру, иначе ваши отношения ждут проблемы. И почаще создавайте располагающую обстановку. Без повода!

Если вы - Рыбы

Вам нужно научиться отвечать за собственные поступки и действия. И тогда ваши отношения с партнером, наконец-то, станут стабильными.

Как избежать развода

Независимо от знаков Зодиака партнеров, браки часто распадаются только потому, что супруги начинают воспринимать свои отношения как нечто само собой разумеющееся.

В результате, муж и жена больше не стремятся радовать и поддерживать друг друга, восхищаться и говорить вдохновляющие слова. Возможно, просто настало время пересмотреть свои отношения?