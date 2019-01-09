Иногда исправить вконец испортившиеся отношения с партнером бывает очень сложно. Но, если между вами осталась хоть капелька любви, то попытаться все же стоит, пишет fabiosa. А помогут вам в этом рекомендации астрологов!
Как спасти отношения с любимым по знаку Зодиака
Если вы - Овен
Помните, что ваш партнер нуждается во внимании не меньше, чем вы сами. Восхищайтесь любимым человеком как можно чаще!
Если вы - Телец
Научитесь решать все проблемы только сообща со своей половинкой. Идеальные отношения вы сможете построить только на условиях полного равенства!
Если вы - Близнецы
Чтобы вывести свои отношения на новый уровень, вам придется полностью искоренить обыденность. И делать это нужно обоим партнерам!
Если вы - Рак
Вам нужно научиться доверять партнеру. Только учтите, что некоторые откровения стоит оставить при себе!
Если вы - Лев
Никогда не забывайте, что совместная жизнь мало у кого напоминает яркий праздник. Будьте готовы не только к радостным, но и к скучным моментам.
Если вы - Дева
Перестаньте концентрироваться на недостатках партнера, а также не слишком критикуйте себя. И тогда постепенно отношения пойдут на лад.
Если вы - Весы
Вам стоит понять, что не нужно отказываться ради брака от личных интересов и собственных принципов. Согласие супругов во всем — это замечательно, но и меру знать нужно!
Если вы - Скорпион
Запомните раз и навсегда, что отношения с человеком не дают вам право полностью контролировать его жизнь. Учитесь доверять своему партнеру!
Если вы - Стрелец
Постарайтесь задвинуть свой эгоизм на задний план и подумать о том, что важно для партнера. Кроме того, попробуйте проводить со своей второй половинкой больше времени.
Если вы - Козерог
Прежде всего, вам следует отказаться от манипулирования отношениями. Лучше возьмите на вооружение прямоту, честность и открытость!
Если вы - Водолей
Научитесь уступать партнеру, иначе ваши отношения ждут проблемы. И почаще создавайте располагающую обстановку. Без повода!
Если вы - Рыбы
Вам нужно научиться отвечать за собственные поступки и действия. И тогда ваши отношения с партнером, наконец-то, станут стабильными.
Как избежать развода
Независимо от знаков Зодиака партнеров, браки часто распадаются только потому, что супруги начинают воспринимать свои отношения как нечто само собой разумеющееся.
В результате, муж и жена больше не стремятся радовать и поддерживать друг друга, восхищаться и говорить вдохновляющие слова. Возможно, просто настало время пересмотреть свои отношения?
Конечно, для каждого из знаков Зодиака есть свои рекомендации и приемы для сохранения любви. Но никто не мешает вам использовать весь арсенал этих астрологических советов. Хуже точно не будет!