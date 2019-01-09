Как живёт и чем занимается Анхела Понсе, первая женщина-трансгендер на конкурсе «Мисс Вселенная»

В декабре девушка представила свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», однако ей не удалось дойти даже до полуфинала. Тем не менее достижения Анхелы прославили её на весь мир. Сейчас на страничку Понсе в Instagram подписаны почти 700 000 пользователей, и это количество стремительно растёт.

Образ жизни «Мисс Испания» поражает роскошью и насыщенностью. Весь прошлый год Анхела активно путешествовала, делясь с поклонниками красочными снимками.

Кроме того, Понсе занимает активную гражданскую позицию и отстаивает права ЛГБТ, стремясь объяснить всему миру, что трассексуалы — обычные люди.

Я надеюсь, что в будущем мы сможем жить в мире, где все будут равны,

— сказала Анхела в видео-презентации.

Анхела чувствовала большую ответственность, будучи первой женщиной-трансгендером на конкурсе красоты, однако вместе с тем испытывала и неимоверную гордость.

Понсе также призналась, что люди не всегда принимали её такой, какая она есть, и её не раз посещало желание сдаться. Однако именно эти моменты подарили девушке внутреннюю силу.

Сейчас у Понсе есть поклонники по всему миру. Пользователи Instagram оставляют под фотографиями Анхелы тысячи комментариев со словами поддержки и комплиментами.