Пять признаков, что вы – обладательница аристократичной внешности и характера

В прошлом столетии аристократия считалась высшей кастой, и попасть в этот круг было невозможно, если вам не было суждено родиться в такой семье. Почему представителей дворянства не любили, но всегда тянулись к ним? Помимо несметных богатств, они обладали чертами внешности и характера, которые до сих пор ценятся в современном обществе, пишет fabiosa.ru.
Удивительно, но каждый из нас может стать чуточку аристократом!
Главное, привить себе эти 5 качеств.
1. Осанка
Аристократия – это всегда правильная осанка и никакой сутулости. Спина ровная, а взгляд направлен параллельно полу. Никакой опущенной вниз головы или, наоборот, задранного вверх носа!
По словам современников, в институте благородных девиц и вовсе заставляли барышень часами лежать на голом полу. И все это ради правильной осанки.
2. Речь
Несмотря на свое положение, аристократ, безусловно, испытывает негативные эмоции, злится и может впасть в ярость. Но он никогда не покажет свои чувства на публике, а речь его будет чистой, правильной, лишенной жаргонизмов и уж тем более матерных слов.
3. Скромность
Аристократы, воспитанные по всем правилам, всегда были скромны. Никогда не кичились своим состоянием или образованием. Более того, детей учили не выпячивать себя, быть в меру скромными и понимающими.
4. Уважение ко всем
Аристократы до мозга костей одинаково общаются как с ровней, так и с обслуживающим персоналом. Слуг дворяне уважали и нередко считали членами семьи.
Если в ресторане вы привыкли разговаривать с официантами свысока, то до воспитанного человека вам очень и очень далеко.
5. Плавность движений
Никакой резкости, спешки или громкого смеха. Аристократ умеет владеть собой и своим телом так, что с него хочется брать пример. Плавная ходьба, небыстрая, но и немедленная. Движения нерезкие, но и нескованные. Смех слышен его собеседникам, но никак не гостям с другого конца зала.
А вы узнали в этих признаках себя? Даже если нет, никогда не поздно приобщиться к аристократии, ведь эти качества может привить себе каждый!