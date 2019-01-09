Пять признаков, что вы – обладательница аристократичной внешности и характера

Удивительно, но каждый из нас может стать чуточку аристократом!

Главное, привить себе эти 5 качеств.

1. Осанка

Аристократия – это всегда правильная осанка и никакой сутулости. Спина ровная, а взгляд направлен параллельно полу. Никакой опущенной вниз головы или, наоборот, задранного вверх носа!

По словам современников, в институте благородных девиц и вовсе заставляли барышень часами лежать на голом полу. И все это ради правильной осанки.

2. Речь

Несмотря на свое положение, аристократ, безусловно, испытывает негативные эмоции, злится и может впасть в ярость. Но он никогда не покажет свои чувства на публике, а речь его будет чистой, правильной, лишенной жаргонизмов и уж тем более матерных слов.

3. Скромность

Аристократы, воспитанные по всем правилам, всегда были скромны. Никогда не кичились своим состоянием или образованием. Более того, детей учили не выпячивать себя, быть в меру скромными и понимающими.

4. Уважение ко всем

Аристократы до мозга костей одинаково общаются как с ровней, так и с обслуживающим персоналом. Слуг дворяне уважали и нередко считали членами семьи.

Если в ресторане вы привыкли разговаривать с официантами свысока, то до воспитанного человека вам очень и очень далеко.

5. Плавность движений

Никакой резкости, спешки или громкого смеха. Аристократ умеет владеть собой и своим телом так, что с него хочется брать пример. Плавная ходьба, небыстрая, но и немедленная. Движения нерезкие, но и нескованные. Смех слышен его собеседникам, но никак не гостям с другого конца зала.