Пять причин, почему умным и красивым женщинам часто не везёт в личной жизни.

1. Они ценят независимость

Многие мужчины видят рядом с собой не властную карьеристку, а заботливую и ласковую жену. Они не любят соперничать в чём-либо с представительницами прекрасного пола, вместе с тем всё больше современных женщин начинают высоко ценить независимость и бороться за свои права.

2. У них очень высокие требования к партнёру

Женщине, которая хорошо зарабатывает, имеет 2 высших образования, заботится о своей внешности и расширении кругозора, тяжело построить счастливые отношения с мужчиной, который не ценит её усилия и не стремится развиваться вместе с ней.

3. Мужчины боятся умных и красивых женщин

Когда в поле зрения мужчин попадает красивая, умная и успешная женщина, они зачастую думают, что она просто не может быть одинокой. Многие из них боятся отказа и не решаются сделать первый шаг.

4. Они ценят свою свободу

Всё больше современных женщин вместо того, чтобы после тяжёлого рабочего дня готовить ужин для мужа и детей, предпочитают посвящать время себе.

5. Они не верят в сказки

Самодостаточные и уверенные в себе женщины часто боятся, что им разобьют сердце, поэтому не спешат заводить отношения. С годами они перестают верить в сказки с их «...и жили они долго и счастливо», принимая современные приоритеты нашего мира.