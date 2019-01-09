Три вещи, которые никогда не стоит рассказывать подруге. Даже самой закадычной!

Запретные темы для обсуждения

Но независимо от того, насколько вы близки с подругами и сколько лет их знаете, есть темы, которые с ними лучше не обсуждать совсем или подождать лучших времен, пишет fabiosa.ru.

1. Отношения с любимым

Конечно, вы представите своим закадычным друзьям своего парня, поинтересуетесь их мнением на ушко. Или будете продолжать проводить время вашей большой дружной компанией, так как знакомы уже много лет. Но рассказывать о том, какая у вас была жаркая ночь в постели, не надо никому. Это исключительно ваш с ним мир.

Также не пересказывайте ваш диалог с любимым, если между вами произошла ссора.

Вы помиритесь буквально на следующий день, а у подруг останется в памяти этот эпизод. Кто знает, в каком контексте они могут вспомнить о нем, тем более публично.

2. Финансовое состояние

Если у вас сейчас финансовый кризис или обрушился денежный поток, то лучше эти эмоции переживать с теми, кто непосредственно причастен к этим вопросам. Например, с любимым человеком. А вот как поведут себя подруги в этом случае, предугадать трудно. Позавидуют или огорчатся? Предложат помощь или попросят взаймы? Вариантов много, а ответ непредсказуем.

3. Планы и перспективы

Когда живешь в ожидании перемен, то хочеться кричать о них на весь свет. Но лучше сдержите эмоции до полного воплощения, чтобы в случае срыва планов не приходилось гадать, кто же так позавидовал по-черному?!