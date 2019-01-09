Как прическа может влиять на самочувствие

Иногда мы не придаем значения простым вещам. Ежедневно делая хвост, пучок или используя накладные волосы, мы желаем выглядеть красиво, стильно и эффектно. Когда же в конце дня чувствуется дискомфорт, то мы ищем причины где угодно, даже не догадываясь, что причины могут быть в волосах, а точнее в прическах, которые мы очень любим. Оказывается, прически, которые слишком сильно затягивают волосы, влияют на нервные окончания кожи головы, пишет ivona.bigmir.
Многочасовое ношение туго затянутого хвоста, заставляет шею напрягаться, чтобы держать голову поднятой.
Туго заплетенный пучок может стать причиной появления мигрени. Это происходит потому, что пучок, стянутый резинкой, нарушает кровоснабжение коры головного мозга.
Кроме того, накладные волосы могут стать причиной боли в шее. Причина проста, все дело в дополнительном весе, который дает нагрузку на шею