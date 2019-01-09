Как прическа может влиять на самочувствие

Иногда мы не придаем значения простым вещам. Ежедневно делая хвост, пучок или используя накладные волосы, мы желаем выглядеть красиво, стильно и эффектно. Когда же в конце дня чувствуется дискомфорт, то мы ищем причины где угодно, даже не догадываясь, что причины могут быть в волосах, а точнее в прическах, которые мы очень любим. Оказывается, прически, которые слишком сильно затягивают волосы, влияют на нервные окончания кожи головы, пишет ivona.bigmir.