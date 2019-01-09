«Все лучшее сразу»: Ольгу Бузову раскритиковали за безвкусный наряд

32-летняя Ольга Бузова отправилась в отпуск и перед вылетом показала поклонникам, в чем путешествует. Певица надела брендовые спортивный костюм и кроссовки, дополнив образ объемной сумкой Dior, сообщает lady.mail.
Дорогие мои люди, я счастлива. Боже, даже не верится, что я лечу отдыхать... Первый отпуск за год. Мне необходима перезагрузка после такого насыщенного событиями года! Всем добра, любви и счастья!
Ольга Бузова
Поклонники не оценили наряд звезды и принялись ее критиковать за отсутствие вкуса.
«Вот только провинция с огромным количеством комплексов так наряжается», «Гори мой дом, все на мне!», «Безвкусица полная. Спортивный костюм, очки, укладка. Позорище», «Нормальная авоська в стиле 90-х. Пару килограммов картошки и пару бураков — самое то», «Все лучшее сразу», — написали недовольные.
Некоторым, впрочем, образ Ольги пришелся по душе:
«А мне все нравится: и сумка, и костюм, и подаренные кроссовки», «Красоточка наша», «Стильная, как всегда».
Отметим, телезвезду часто критикуют в соцсетях: недавно Бузова разозлила подписчиков безвкусным боди, а ранее озадачила их, надев странный купальник.