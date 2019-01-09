Ср, 9.01.2019

«Все лучшее сразу»: Ольгу Бузову раскритиковали за безвкусный наряд

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот Instagram

32-летняя Ольга Бузова отправилась в отпуск и перед вылетом показала поклонникам, в чем путешествует. Певица надела брендовые спортивный костюм и кроссовки, дополнив образ объемной сумкой Dior, сообщает lady.mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Дорогие мои люди, я счастлива. Боже, даже не верится, что я лечу отдыхать... Первый отпуск за год. Мне необходима перезагрузка после такого насыщенного событиями года! Всем добра, любви и счастья!

Ольга Бузова

Поклонники не оценили наряд звезды и принялись ее критиковать за отсутствие вкуса.

«Вот только провинция с огромным количеством комплексов так наряжается», «Гори мой дом, все на мне!», «Безвкусица полная. Спортивный костюм, очки, укладка. Позорище», «Нормальная авоська в стиле 90-х. Пару килограммов картошки и пару бураков — самое то», «Все лучшее сразу», — написали недовольные.

Некоторым, впрочем, образ Ольги пришелся по душе:

«А мне все нравится: и сумка, и костюм, и подаренные кроссовки», «Красоточка наша», «Стильная, как всегда».

Отметим, телезвезду часто критикуют в соцсетях: недавно Бузова разозлила подписчиков безвкусным боди, а ранее озадачила их, надев странный купальник.

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