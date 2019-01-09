Сыворотка для лица: почему ее нужно использовать с кремом

Для чего применяется сыворотка?

В сыворотке содержится высокая концентрация активных веществ: витаминов, фруктовых кислот, гилауроновой кислоты и т.д. Сыворотки подбираются индивидуально, в зависимости от цели – для омоложения, нормализации работы сальных желез, убрать лишнюю пигментацию и т.д. Чаще всего сыворотки используют, когда проблему нужно решить быстро. Хотя есть сыворотки, эффект от применения которых возникает спустя несколько недель, так как оказываемое ими воздействие направленно на глубинные слои кожи. Самое важное: не стоит покупать первую попавшуюся сыворотку без предварительной консультации у специалиста, так как можно легко ошибиться с составом – и тогда вместо решения проблем могут появиться новые.

Еще одна важная особенность сывороток – это то, что их не подбирают в зависимости от типа кожи. Сыворотку подбирают для решения какой-то определенной проблемы в определенном возрасте. Более того, использовать ее необходимо в ходе коротких курсов, иначе из-за передозировки активными веществами могут возникнуть заболевания, например, дерматоз.

Для того чтобы средство оказало необходимый эффект, его необходимо правильно использовать.

В первую очередь, перед применением сыворотки кожу необходимо тщательно очистить. За счет высокой концентрации активных веществ, не нужно использовать большое количество этого средства – достаточно одну – две капли. Средство распределяют между ладоней и аккуратно наносят на лицо. Некоторые сыворотки наносят на какую-то одну область – например, под глаза. Зачастую сыворотку нужно наносить и на шею – но это касается антивозрастных сывороток.