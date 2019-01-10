Вот из кого иногда «вьют веревки»: три знака Зодиака, которые будут любить, несмотря ни на что

Бывает ли это чувство безусловным? По мнению астрологов, да: эти три знака Зодиака способны любить своих избранников, несмотря ни на что.

1. Водолеи

Спокойствие и простота – главные требования Водолеев. Они не любят усложнять себе жизнь и предпочитают смотреть на партнеров реально, а не пытаться сделать их идеальными. Водолеи не склонны к интригам и скандалам, все конфликты они стараются регулировать мирным путем: по этой причине отношения с ними комфортны и ясны. Умение правильно интерпретировать происходящее помогает им адаптироваться к своим партнерам и принимать их со всеми достоинствами и недостатками.

2. Козероги

Представители этого знака отличаются чувствительностью и восприимчивостью. Они обладают высоким уровнем интеллекта и умеют правильно расставлять приоритеты, подстраиваться под ситуацию и находить в ней положительные стороны. Не стоит думать, что с Козерогами слишком уж просто: они милы и обходительны, когда все хорошо, но тут же дают отпор, если что-то претит их принципам. Тем не менее они как никто знают: некоторые вещи проще принять, чем пытаться изменить.

3. Раки

Раков отличает открытость и дружелюбие. Они лояльны к другим людям и полагают, что идеала нет, поскольку и себя не считают образцовыми. По этой причине Раки редко осуждают своих партнеров и понимают, что хорошее не может существовать без плохого. Еще одна черта, которая делает отношения с представителями этого знака прочными и комфортными, – их самоотверженность. Ради любимых они готовы практически на все.

Существует особенный вид любви, способной перенести все, – безусловная. Она по-настоящему благородна – ей не нужны притворство и самообман. Сравнить ее можно с тем чувством, которое матери испытывают к своим детям: они терпеливы, все прощают, готовы сделать невозможное, лишь бы тем было хорошо.

Представители этих трех знаков Зодиака способны любить безоговорочно и оправдывать любые проступки и пороки. Поэтому они нередко обманываются в своих ожиданиях, когда партнеры оказываются банальными потребителями, играющими на их чувствах. Конечно, и для их любви существуют границы, однако часто они несколько размыты, из-за чего Водолеи, Козероги и Раки – относительно «легкая добыча» для потенциальных абьюзеров.

Безусловное чувство – это сознательный выбор любить кого-то, что бы ни случилось, уважать, оберегать. Однако оно не должна быть причиной для того, чтобы оставаться в нездоровых отношениях. Такая любовь выражается в поддержке, доверии, умении прощать, уважении к партнеру и себе, самоотверженности, сопереживании, терпении и честности. Но главное в том, что она, не являясь слепой, позволяет принимать людей такими, какими они есть.