Пт, 11.01.2019
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  • Январь без бритвы! Почему женщины решили в этом месяце отращивать волосы на теле и делиться фото в соцсетях

Январь без бритвы! Почему женщины решили в этом месяце отращивать волосы на теле и делиться фото в соцсетях

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Волосатые подмышки

ФОТО: Instagram

В соцсетях многие женщины стремятся к "идеалу". Они наносят толстые слои тонального крема, рисуют брови с четкими контурами и делают уколы красоты, чтобы выглядеть хорошо на селфи. Но с каждым годом всё больше дам выступает за естественность. Они не только отказываются от макияжа и различных процедур, но и забрасывают бритье, пишет fabiosa.ru.

Январь без бритья

2019 год начался с флешмоба, который проходит под хештегом #Januhairy. Он призывает женщин отказаться от бритья на месяц и делиться фото в соцсетях. Звучит странно для современной представительницы прекрасного пола, но этот проект имеет благую цель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Флешмоб в Instagram начала Лора Джексон. Она призывает женщин принимать себя, борясь с общественным мнением, что волосы на женском теле - что-то ненормальное и то, чего мы должны стыдиться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также эта инициатива собирает деньги для некоммерческой организации Body Gossip, которая обучает принятию своего тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лора утверждает, что волосы на теле помогают ей чувствовать себя увереннее. Пока не все понимают ее решение. Поэтому она собирается сделать многое, чтобы люди полностью и по-настоящему начали принимать друг друга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мы настолько привыкли к удалению волос на теле, что их наличие кажется нам чем-то ненормальным. 

Вытеснит ли мода на натуральность пластиковую красоту

В Интернете все чаще и чаще появляются фотографии знаменитостей, которые не стесняются своих волосатых ног и подмышек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Возможно, со временем натуральность вернется в моду. Интересно, что нам предложат маркетологи тогда? Может, крем для укладки волос на ногах?

А вы готовы присоединиться к флешмобу? 

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