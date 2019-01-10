Январь без бритвы! Почему женщины решили в этом месяце отращивать волосы на теле и делиться фото в соцсетях

Январь без бритья

2019 год начался с флешмоба, который проходит под хештегом #Januhairy. Он призывает женщин отказаться от бритья на месяц и делиться фото в соцсетях. Звучит странно для современной представительницы прекрасного пола, но этот проект имеет благую цель.

Флешмоб в Instagram начала Лора Джексон. Она призывает женщин принимать себя, борясь с общественным мнением, что волосы на женском теле - что-то ненормальное и то, чего мы должны стыдиться.

Также эта инициатива собирает деньги для некоммерческой организации Body Gossip, которая обучает принятию своего тела.

Лора утверждает, что волосы на теле помогают ей чувствовать себя увереннее. Пока не все понимают ее решение. Поэтому она собирается сделать многое, чтобы люди полностью и по-настоящему начали принимать друг друга.

Мы настолько привыкли к удалению волос на теле, что их наличие кажется нам чем-то ненормальным.

Вытеснит ли мода на натуральность пластиковую красоту

В Интернете все чаще и чаще появляются фотографии знаменитостей, которые не стесняются своих волосатых ног и подмышек.

Возможно, со временем натуральность вернется в моду. Интересно, что нам предложат маркетологи тогда? Может, крем для укладки волос на ногах?