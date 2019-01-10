Три знака Зодиака, среди которых больше всего старых дев

Пока одни женщины меняют партнеров как перчатки и выходят замуж каждые 5 лет, другие остаются одинокими очень долго. Как правило, таких дам называют старыми девами. Астрологи утверждают, что одни знаки Зодиака более склонны к тому, чтобы жить без партнера до преклонного возраста, пишет fabiosa.ru. Но они же советуют не расстраиваться, ведь при желании ситуацию можно изменить. Всё в наших руках!
Какие знаки чаще всего остаются старыми девами
1. Лев
Львы - самостоятельные, энергичные женщины, которые горят своим делом. Такие дамы обожают свою работу и хобби. А вот времени на мужчин не всегда хватает.
Этот знак всё-таки выходит замуж, но до этого длительное время может быть один.
Друзей у женщин-Львов немного. Они предпочитают общаться с домашними любимцами, у которых искренности побольше, чем у некоторых людей.
2. Рак
Раки очень домовитые и чувственные женщины. Глядя на них никак нельзя подумать, что они останутся в одиночестве. У этого знака есть много подруг, но вот единственного найти - задача не из легких.
Среди знакомых женщин-Раков наверняка найдется достойный кандидат на звание ее мужа. Но подходящий мужчина может быть не в курсе этого. Таким дамам не хватает решительности, чтобы привлечь или удержать его. Хотя некоторым это удается, но с трудом.
3. Дева
Девы - очень переборчивые невесты. Подавай им принца на белом коне. Некоторые всё-таки со временем опускают планку и выходят замуж за простолюдинов. Другие же представительницы этого знака так и коротают старость в одиночестве.
Иногда Девам легче иметь короткие отношения, чем погрязнуть в быту.
Если ваш знак попал в этот список, не расстраивайтесь. Существует еще очень много факторов, которые влияют на нашу судьбу. Поэтому не отчаивайтесь встретить свою вторую половину. Уверены, что она где-то рядом!