Фото: 63-летняя мать Ким Кардашян стала копией своей дочери!

7 января 2018 года парикмахер Эндрю Фицсимонс, который на регулярной основе работает с семьей Кардашян-Дженнер выложил в Instagram свежее фото, на котором Крис просто не узнать!

Фанаты пишут, что новая прическа, макияж и, скорее всего, фильтры, настолько изменили лицо знаменитой матери Крис, что она стала практически точной копией Ким Кардашян.

"Это просто одно лицо!", "Вы выглядите так юно!", "Это Ким!", "Для матери вы слишком молодая!" - пишут в комментариях поклонники.

Напомним, что ранее Крис уже предпринимала попытку (правда, не такую глобальную) подчеркнуть свое сходство с Ким. Тогда она стала платиновой блондинкой, как и дочь!

Пока одни восхищаются новым образом Крис Дженнер, другие пишут, что стареющая звезда активно использует внешность своей успешной 38-летней дочери в целях повышения популярности.