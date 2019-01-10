Пт, 11.01.2019

Фото: 63-летняя мать Ким Кардашян стала копией своей дочери!

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Ким Кардашян-Уэст

ФОТО: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

63-летняя Крис Дженнер удивила своих поклонников тем, что внезапно стала "клоном" своей знаменитой дочери, 38-летней Ким Кардашян, пишет fabiosa.

7 января 2018 года парикмахер Эндрю Фицсимонс, который на регулярной основе работает с семьей Кардашян-Дженнер выложил в Instagram свежее фото, на котором Крис просто не узнать!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанаты пишут, что новая прическа, макияж и, скорее всего, фильтры, настолько изменили лицо знаменитой матери Крис, что она стала практически точной копией Ким Кардашян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Это просто одно лицо!", "Вы выглядите так юно!", "Это Ким!", "Для матери вы слишком молодая!" - пишут в комментариях поклонники.

Напомним, что ранее Крис уже предпринимала попытку (правда, не такую глобальную) подчеркнуть свое сходство с Ким. Тогда она стала платиновой блондинкой, как и дочь!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пока одни восхищаются новым образом Крис Дженнер, другие пишут, что стареющая звезда активно использует внешность своей успешной 38-летней дочери в целях повышения популярности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вы видите сходство матери и дочки? Как вам новый образ Крис?

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