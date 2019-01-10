«Грибной блонд» — хит сезона! Оттенок волос, которому пророчат популярность в 2019 году

Новый год только начался, а в Интернете уже стали появляться свежие бьюти-тренды. Немало модных новинок обязаны своим появлениям тому, что создала природа. Это же касается и «грибного блонда» («mushroom blonde») — техники в окрашивании, которой пророчат популярность в грядущих сезонах, пишет fabiosa.ru.
По сути это вариация на тему мелирования, но данный способ осветления прядей стилистам навеял окрас грибов. В частности, шампиньонов, которые имеют несколько градаций оттенков, чьё сочетание даёт очень интересный эффект на волосах.
Окрашивание создаётся при помощи тёмной базы у корней, светло-тёмного в середине волос и тёмного блонда от середины до кончиков.
Но самое главное — эта техника прекрасно подойдёт как блондинкам, которые хотят стать темнее, так и брюнеткам, которые желают примерить на себя новый образ, но боятся полностью переходить на «светлую сторону».
«Грибной блонд» выглядит свежо и эффектно и поможет вам визуально сбросить пару лишних лет!
Оттенок стремительно завоёвывает Instagram, где можно найти множество вариаций окрашивания.
По мнению стилистов, «грибные» оттенки будут замечательно смотреться вне зависимости от времени года.
А как вам эта новинка в сфере окрашивания волос?