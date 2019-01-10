Пт, 11.01.2019
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  • «Грибной блонд» — хит сезона! Оттенок волос, которому пророчат популярность в 2019 году

«Грибной блонд» — хит сезона! Оттенок волос, которому пророчат популярность в 2019 году

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Грибной блонд» Оттенок волос

ФОТО: Instagram

Новый год только начался, а в Интернете уже стали появляться свежие бьюти-тренды. Немало модных новинок обязаны своим появлениям тому, что создала природа. Это же касается и «грибного блонда» («mushroom blonde») — техники в окрашивании, которой пророчат популярность в грядущих сезонах, пишет fabiosa.ru.

 

По сути это вариация на тему мелирования, но данный способ осветления прядей стилистам навеял окрас грибов. В частности, шампиньонов, которые имеют несколько градаций оттенков, чьё сочетание даёт очень интересный эффект на волосах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Окрашивание создаётся при помощи тёмной базы у корней, светло-тёмного в середине волос и тёмного блонда от середины до кончиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но самое главное — эта техника прекрасно подойдёт как блондинкам, которые хотят стать темнее, так и брюнеткам, которые желают примерить на себя новый образ, но боятся полностью переходить на «светлую сторону».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 1 815 806 7444 (@mackenziehairparlor) on

«Грибной блонд» выглядит свежо и эффектно и поможет вам визуально сбросить пару лишних лет! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оттенок стремительно завоёвывает Instagram, где можно найти множество вариаций окрашивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by LEAH MCKINLEY| HairStylist (@leahthehairartist) on

По мнению стилистов, «грибные» оттенки будут замечательно смотреться вне зависимости от времени года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by cynthia kamenos (@realbeautybycynthia) on

А как вам эта новинка в сфере окрашивания волос?

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