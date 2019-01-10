21-летняя бикини-модель выложила свою целлюлитную пятую точку. При этом она гордится своей фигурой!

Многие травят Ариэллу в соцсетях за ее неидельную фигуру. Ее обвиняют в лени и нездоровом образе жизни. Устав от этого, модель резко высказалась в сторону недоброжелателей.

Девушка рассказала о том, как она раньше ненавидела свой целлюлит. Чтобы избавиться от него, она отказалась от любимой еды, постоянно бегала на дорожке в зале и делала кардио.

Что она получила в итоге? У Ариэллы была постоянная усталость, упал иммунитет, психическое здоровье и самооценка ухудшились.

Модель пришла к выводу, что целлюлит не делает ее менее красивой и он не должен мешать человеку любить себя.

Ариэлла сейчас больше занимается с отягощениями в тренажерном зале, а также продолжает умеренно питаться. Теперь она чувствует себя здоровой и счастливой, хотя ее целлюлит никуда не пропал.

Наши тела изумительны. С целлюлитом или без.

Пост девушки в соцсетях получил большую поддержку.

Вы, я считаю, самая смелая женщина в Instagram. Я восхищаюсь вашей любовью к себе. Вы прекрасны!

Так верно сказано!

Это так мило и так чертовски верно! Этот текст действительно сделал мой день.

Кстати, Ариэлла не одна кто не считает целлюлит своим недостатком. Тесс Холлидей, самая полная модель в мире, также не стесняется выкладывать фотографии своей апельсиновой корки и писать посты о любви к себе.