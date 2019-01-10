21-летняя бикини-модель выложила свою целлюлитную пятую точку. При этом она гордится своей фигурой!

В соцсетях люди стараются показать себя с лучшей стороны. Мы делаем фотографии в выгодных позах и только в красивых местах, а на наших лицах сияет лучезарная улыбка. При этом всём многие используют фильтры, чтобы казаться еще идеальнее. Но в жизни не все так прекрасно. Мало кто делится "честными" фото. Но девушка по имени Ариэлла Нысса, которая работает бикини-моделью, вовсе не стесняется своих форм без Фотошопа, пишет fabiosa. Своим примером она вдохновляет многих!
Многие травят Ариэллу в соцсетях за ее неидельную фигуру. Ее обвиняют в лени и нездоровом образе жизни. Устав от этого, модель резко высказалась в сторону недоброжелателей.
Девушка рассказала о том, как она раньше ненавидела свой целлюлит. Чтобы избавиться от него, она отказалась от любимой еды, постоянно бегала на дорожке в зале и делала кардио.
Что она получила в итоге? У Ариэллы была постоянная усталость, упал иммунитет, психическое здоровье и самооценка ухудшились.
Модель пришла к выводу, что целлюлит не делает ее менее красивой и он не должен мешать человеку любить себя.
Ариэлла сейчас больше занимается с отягощениями в тренажерном зале, а также продолжает умеренно питаться. Теперь она чувствует себя здоровой и счастливой, хотя ее целлюлит никуда не пропал.
Наши тела изумительны. С целлюлитом или без.
Пост девушки в соцсетях получил большую поддержку.
Вы, я считаю, самая смелая женщина в Instagram. Я восхищаюсь вашей любовью к себе. Вы прекрасны!
Так верно сказано!
Это так мило и так чертовски верно! Этот текст действительно сделал мой день.
Кстати, Ариэлла не одна кто не считает целлюлит своим недостатком. Тесс Холлидей, самая полная модель в мире, также не стесняется выкладывать фотографии своей апельсиновой корки и писать посты о любви к себе.
А вы поддерживаете девушек или считаете, что целлюлит нужно прятать? Делитесь своим мнением в комментариях!